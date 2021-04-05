Компания Microsoft пока не планирует возвращать своих работников в офис. Однако надеются, что к концу 2021 пандемия COVID-19 утихнет и они все же смогут вернуться к привычному ритму. Сейчас открытия офисов отложили на 7 сентября.

Стоит отметить, что каждый раз дату открытия офисов меняют из-за ухудшения ситуации с пандемией. Однако представители компании решили не унывать по этому поводу.

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Исполнительный вице-президент компании Курт ДельБене прислал работникам компании электронное письмо, в котором сообщил о том, что открытие офисов отложили. В то же время отметил, что такая новость дает сотрудникам "дополнительную гибкость", ведь они смогут свободно строить планы на лето.

Курт ДельБене заметил, что офисы заработают не одновременно во всех регионах. Руководители местных офисов могут назначать дату открытия по своему усмотрению, если понимать, что ситуация в их районе слишком критическая.

Microsoft – на начальном этапе открытия

Сейчас компания разрешили посещать офис только ограниченному количеству сотрудников. Известно, что примерно 20% работников по всему миру вернулись в офисы. Такие данные – по состоянию на март 2021 года.

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