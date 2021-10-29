Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой компанией мира
Источник:Nasdaq
По состоянию на октябрь 2021 г. компания Microsoft стала самой богатой публичной компанией в мире. Ее стоимость оценивают примерно в 2,5 триллиона долларов.
В ходе торгов 29 октября акции Microsoft выросли более чем на 1%. Это привело к тому, что общая капитализация компании достигла 2,46 триллиона долларов.
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Тем временем стоимость акций Apple снизилась фактически на 4%. Сейчас стоимость компании составляет 2,41 триллиона долларов.
Акции Microsoft растут на фоне недавно обнародованного отчета за последний квартал. В нем говорится, что прибыль компании стала рекордной в истории.
Кроме того, аналитики прогнозируют, что до конца года показатели еще больше улучшатся.
Между тем, квартальные результаты Apple оказались хуже, чем прогнозировали.
Microsoft получила нового конкурента
- В сфере облачного бизнеса компания Microsoft получила нового конкурента.
- Им стал Китайский гигант электронной коммерции Alibaba, запустивший новый серверный чип.
- Его цель – нарастить свою долю на рынке облачных вычислений.
- Такие действия приведут к тому, что уже в скором времени клиенты Alibaba будут покупать облачные услуги на основе новейших технологий. Приобрести отдельно серверные чипы Alibaba пока будет невозможно.