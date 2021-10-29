В ходе торгов 29 октября акции Microsoft выросли более чем на 1%. Это привело к тому, что общая капитализация компании достигла 2,46 триллиона долларов.

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Тем временем стоимость акций Apple снизилась фактически на 4%. Сейчас стоимость компании составляет 2,41 триллиона долларов.

Акции Microsoft растут на фоне недавно обнародованного отчета за последний квартал. В нем говорится, что прибыль компании стала рекордной в истории.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что до конца года показатели еще больше улучшатся.

Между тем, квартальные результаты Apple оказались хуже, чем прогнозировали.

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