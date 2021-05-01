Обе компании разместили цифры, которые превосходят оценки аналитиков. Google удвоил свою прибыль, одновременно Microsoft зафиксировал наибольший рост за год с 2018 года.

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Двое против одного

Оба выступают против Amazon Web Services, которая продолжает сохранять лидерство почти на трети облачного рынка. Однако данные Synergy Research показывают, что Google и Microsoft постоянно принимают лидирующую позицию Amazon.

Они используют очень разные методы для борьбы с гигантом розничной торговли в облачных войнах.

Сегодня в облаках хорошо не только летать, но и работать. Киевстар Бизнес рекомендует: поручите бизнес-процессы облачным технологиям и освободите время на мечты. Присоединяйтесь к встречам в онлайн, работайте в командах и над совместными задачами с StarTeams и Office 365 , используйте инструменты глобальной платформы Azure для аналитики и разработки программных продуктов. Летайте в облаках с пользой для бизнеса.

• Microsoft

Компания, используя свои отношения с миллионами бизнес-клиентов, которые уже используют ее программное обеспечение, продолжает работать. Azure, облачная платформа Microsoft, выросла на 50% за последний квартал.

Предприятия уже доверяют большие части своего технологического стека корпорации Microsoft, используя все: от Windows до Office в Microsoft Teams , чтобы выполнить работу.

Более того, Microsoft также инвестировала значительные средства в создание вертикального стека технологий для таких отраслей, как здравоохранение.

• Google

Google продолжает тратить большие средств на создание своей облачной платформы, обеспеченной огромной прибылью, полученной от ее рекламного бизнеса.

Google Cloud вырос на 46% за тот же промежуток времени. Однако облачный бизнес Google потерял гораздо меньше денег, чем в предыдущем квартале.

Google потратила средства на инфраструктуру – центры обработки данных. Также значительно увеличила расходы на корпоративную команду продаж под руководством генерального директора Тома Курьяна.

Amazon все еще лидирует

Несмотря на усиленную конкуренцию, Amazon все еще лидирует и не демонстрирует никаких признаков падения. Компания опубликовала свой лучший квартал в истории компании.

Это также был его самый прибыльный квартал, по крайней мере частично благодаря росту AWS на 32%, которое принесло 13,5 миллиарда долларов дохода и 4,16 миллиарда долларов операционного дохода.

Amazon начала заниматься облачными вычислениями как услугой еще до Microsoft и Google. Ее розничный подход означал, что каждый мог начать работу и просто платить.

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Amazon также разработала AWS для собственных целей, а затем придумала, как превратить одну из крупнейших ее расходов в свой самый большой центр прибыли, сделав его доступным для всех.