Обе компании разместили цифры, которые превосходят оценки аналитиков. Google удвоил свою прибыль, одновременно Microsoft зафиксировал наибольший рост за год с 2018 года.
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Двое против одного
Оба выступают против Amazon Web Services, которая продолжает сохранять лидерство почти на трети облачного рынка. Однако данные Synergy Research показывают, что Google и Microsoft постоянно принимают лидирующую позицию Amazon.
Они используют очень разные методы для борьбы с гигантом розничной торговли в облачных войнах.
• Microsoft
Компания, используя свои отношения с миллионами бизнес-клиентов, которые уже используют ее программное обеспечение, продолжает работать. Azure, облачная платформа Microsoft, выросла на 50% за последний квартал.
Предприятия уже доверяют большие части своего технологического стека корпорации Microsoft, используя все: от Windows до Office в Microsoft Teams, чтобы выполнить работу.
Более того, Microsoft также инвестировала значительные средства в создание вертикального стека технологий для таких отраслей, как здравоохранение.
Google продолжает тратить большие средств на создание своей облачной платформы, обеспеченной огромной прибылью, полученной от ее рекламного бизнеса.
Google Cloud вырос на 46% за тот же промежуток времени. Однако облачный бизнес Google потерял гораздо меньше денег, чем в предыдущем квартале.
Google потратила средства на инфраструктуру – центры обработки данных. Также значительно увеличила расходы на корпоративную команду продаж под руководством генерального директора Тома Курьяна.
Amazon все еще лидирует
Несмотря на усиленную конкуренцию, Amazon все еще лидирует и не демонстрирует никаких признаков падения. Компания опубликовала свой лучший квартал в истории компании.
Это также был его самый прибыльный квартал, по крайней мере частично благодаря росту AWS на 32%, которое принесло 13,5 миллиарда долларов дохода и 4,16 миллиарда долларов операционного дохода.
Amazon начала заниматься облачными вычислениями как услугой еще до Microsoft и Google. Ее розничный подход означал, что каждый мог начать работу и просто платить.
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Amazon также разработала AWS для собственных целей, а затем придумала, как превратить одну из крупнейших ее расходов в свой самый большой центр прибыли, сделав его доступным для всех.
Преодолеть это преимущество будет непросто даже для таких крупных компаний, как Microsoft и Google. Однако это не означает, что они не собираются пытаться.