Microsoft выиграла контракт на создание 120 тысяч гарнитур с дополненной реальностью HoloLens. Соглашение принесет компании 21,88 миллиарда долларов в течение 10 лет.

Эта новость сразу подняли цену акций Microsoft на 1,7%. На закрытии в среду они стоили 235,77 доллара.

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Соглашение между Microsoft и армией

Microsoft получит значительный доход от футуристического продукта, что является результатом многолетних исследований.

HoloLens, очки дополненной реальности, стоят 3500 долларов за одно устройство. Он позволяет:

видеть голограммы, наложенные на их реальную среду;

взаимодействовать с помощью жестов руками и голосом.

В качестве примера, можно видеть карту и компас, выявлять людей в темноте и видеть прицел для оружия.

Гарнитура IVAS, основанная на HoloLens и дополнена облачными сервисами Microsoft Azure – это платформа, которая держит солдат в безопасности и делает их более эффективными,

– написал Алекс Кипман с Microsoft.

Гарнитура также позволяет солдатам сражаться и тренироваться в одной системе.

Позиция Microsoft в сфере облачных технологий

Соглашение улучшило позиции компании Microsoft на рынке облачных технологий, где лидирует Amazon. В 2019 году Microsoft заключила контракт на предоставление облачных услуг Министерству обороны. Amazon до сих пор оспаривает в суде договор, который стоил 10 миллиардов долларов.

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Не все рады сделке

Некоторые работники компании, которые прямо работали с продуктом HoloLens, высказались против сделки.

Мы не подписывались на разработку оружия, и требуем знать, как используется наша работа,

– написали сотрудники в открытом письме.

В армии же объясняют, что технология дополненной реальности может помочь солдатам защищаться от врагов и предотвратить убийство мирного населения.