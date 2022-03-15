Соответствующее решение французская Michelin опубликовала на своем официальном сайте 15 марта. Это означает, что уже минимум 750 россиян, работавших на подмосковном заводе компании в Давыдово, стали безработными.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Компания Michelin ушла с рынка России

Завод Michelin в российском Давыдове работал с 2004 года и изготавливал до 2 миллионов шин для легковых автомобилей каждый год. В основном они продавались на внутреннем рынке России, сообщает издание Reuters.

Michelin Group останавливает свою индустриальную активность в России, а также весь экспорт в Россию,

– говорится в сообщении компании.

К слову, продажи компании за год составляли около 2% от ее общего объема производства и 1% от мирового производства шин для легковых автомобилей.

Обратите внимание – Россияне начали драться за сахар в магазинах: смотрите видео