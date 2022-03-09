Metro, Nestle и Mars: черный список компаний, продолжающих работать в России

Около 300 мировых брендов покинули Россию из-за ее агрессии против Украины. Однако все еще остаются компании, которые не прочь зарабатывать деньги, окровавленные украинской кровью.

Решили собрать такие компании в один список, чтобы украинское информационное войско убедило их сделать правильный выбор.

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Кто продолжает работу в России

Metro – немецкая торговая сеть продолжает свою деятельность в России. Там объяснили, что не могут оставить на произвол судьбы 10 тысяч своих работников.

– немецкая торговая сеть продолжает свою деятельность в России. Там объяснили, что не могут оставить на произвол судьбы 10 тысяч своих работников. Ашан – французская сеть гипермаркетов продолжает работу в России. Не покидает российский рынок и компания по продажам здорового питания Herbalife .

– французская сеть гипермаркетов продолжает работу в России. Не покидает российский рынок и компания по продажам здорового питания . Nestle – швейцарский производитель продуктов не намерен покидать российский рынок. Остаются и пищевые компании Cargill , Grupo Bimbo, Mondelez и агрокомпания Bunge .

– швейцарский производитель продуктов не намерен покидать российский рынок. Остаются и пищевые компании , и агрокомпания . Mars – можно смело бойкотировать батончики Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's и другие бренды компании, которая, несмотря на жестокую агрессию России, продолжает там работать.

– можно смело бойкотировать батончики Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's и другие бренды компании, которая, несмотря на жестокую агрессию России, продолжает там работать. Burger King – в компании объяснили, что 800 торговых точек не принадлежат компании, поскольку работают по франшизе. Также продолжает работать сеть Papa John's .

– в компании объяснили, что 800 торговых точек не принадлежат компании, поскольку работают по франшизе. Также продолжает работать сеть . Среди гостиниц остаются в России Hilton, Accor, Hyatt , Intercontinental Hotels та Marriott.

, та Uniqlo – японский бренд одежды объяснил, что в России люди имеют право одеваться, ведь это жизненно необходимый товар. При этом нападение на Украину владелец компании осудил. Продолжает свою работу и турецкий бренд одежду LC Waikiki .

– японский бренд одежды объяснил, что в России люди имеют право одеваться, ведь это жизненно необходимый товар. При этом нападение на Украину владелец компании осудил. Продолжает свою работу и турецкий бренд одежду . Некие фармацевтические и хим компании тоже решили остаться на русском рынке. Среди них Abbot Labs , AbbVie, AmerisourceBergen и Dow.

, и Промышленные компании Arconic , Greif , 3M , Otis Worldwide , Timken пока работают. Так же и строительная компания Mohawk Industries и компания, продающая строительные материалы, Leroy Merlin .

, , , , пока работают. Так же и строительная компания Mohawk Industries и компания, продающая строительные материалы, . Практически все автопроизводители ушли с русского рынка. А вот производители автошин Bridgestone Tire и Pirelli пока остаются, как и компания по обслуживанию Caterpillar , один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей Cummins, машиностроительная компания Deere .

и пока остаются, как и компания по обслуживанию , один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей машиностроительная компания . Опроверг слухи о выходе с рынка России австрийский Raiffeisen Bank . Остается работать также Citi.

. Остается работать также Среди других компаний, которые продолжают работать на рынке России, несмотря на осуждение всего мира, Citrix , Coty , Ferragamo , Kimberly-Clark , Logitech и Whirlpool .

, , , , и . Не покинула российский рынок и Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS). Но это сигаретная и табачная компания, так что может быть и хорошо, что они продолжают продавать свои товары россиянам.

Почему важно бойкотировать эти компании

Важно знать эти компании, ведь в наших силах заставить их покинуть рынок страны, терроризирующей наших мирных жителей. Чем быстрее все компании покинут Россию, тем быстрее экономика России терпит крах, а ее жители поймут, что поддержка путинского режима – неправильная.

Можно просто бойкотировать компании и отказаться от их услуг и продуктов, а вести информационную кампанию против них в соцсетях. Так уже сработало с McDonald's, Coca-Cola, Starbucks и другими компаниями, которые сначала не уходили с рынка России, но из-за общественного давления все же поддались.

Напомним, что крупнейшая нефтяная компания Европы Shell закупила нефть у России уже во время войны. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере спросил компанию, а не пахнет ли им русская нефть украинской кровью. После этого в компании признали свою ошибку, закрыли АЗС в России и пообещали помочь украинским беженцам.

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