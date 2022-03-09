Решили собрать такие компании в один список, чтобы украинское информационное войско убедило их сделать правильный выбор.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Кто продолжает работу в России
- Metro – немецкая торговая сеть продолжает свою деятельность в России. Там объяснили, что не могут оставить на произвол судьбы 10 тысяч своих работников.
- Ашан – французская сеть гипермаркетов продолжает работу в России. Не покидает российский рынок и компания по продажам здорового питания Herbalife.
- Nestle – швейцарский производитель продуктов не намерен покидать российский рынок. Остаются и пищевые компании Cargill, Grupo Bimbo, Mondelez и агрокомпания Bunge.
- Mars – можно смело бойкотировать батончики Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's и другие бренды компании, которая, несмотря на жестокую агрессию России, продолжает там работать.
- Burger King – в компании объяснили, что 800 торговых точек не принадлежат компании, поскольку работают по франшизе. Также продолжает работать сеть Papa John's.
- Среди гостиниц остаются в России Hilton, Accor, Hyatt, Intercontinental Hotels та Marriott.
- Uniqlo – японский бренд одежды объяснил, что в России люди имеют право одеваться, ведь это жизненно необходимый товар. При этом нападение на Украину владелец компании осудил. Продолжает свою работу и турецкий бренд одежду LC Waikiki.
- Некие фармацевтические и хим компании тоже решили остаться на русском рынке. Среди них Abbot Labs, AbbVie, AmerisourceBergen и Dow.
- Промышленные компании Arconic, Greif, 3M, Otis Worldwide, Timken пока работают. Так же и строительная компания Mohawk Industries и компания, продающая строительные материалы, Leroy Merlin.
- Практически все автопроизводители ушли с русского рынка. А вот производители автошин Bridgestone Tire и Pirelli пока остаются, как и компания по обслуживанию Caterpillar, один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей Cummins, машиностроительная компания Deere.
- Опроверг слухи о выходе с рынка России австрийский Raiffeisen Bank. Остается работать также Citi.
- Среди других компаний, которые продолжают работать на рынке России, несмотря на осуждение всего мира, Citrix, Coty, Ferragamo, Kimberly-Clark, Logitech и Whirlpool.
- Не покинула российский рынок и Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS). Но это сигаретная и табачная компания, так что может быть и хорошо, что они продолжают продавать свои товары россиянам.
Почему важно бойкотировать эти компании
Важно знать эти компании, ведь в наших силах заставить их покинуть рынок страны, терроризирующей наших мирных жителей. Чем быстрее все компании покинут Россию, тем быстрее экономика России терпит крах, а ее жители поймут, что поддержка путинского режима – неправильная.
Можно просто бойкотировать компании и отказаться от их услуг и продуктов, а вести информационную кампанию против них в соцсетях. Так уже сработало с McDonald's, Coca-Cola, Starbucks и другими компаниями, которые сначала не уходили с рынка России, но из-за общественного давления все же поддались.
Напомним, что крупнейшая нефтяная компания Европы Shell закупила нефть у России уже во время войны. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере спросил компанию, а не пахнет ли им русская нефть украинской кровью. После этого в компании признали свою ошибку, закрыли АЗС в России и пообещали помочь украинским беженцам.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!