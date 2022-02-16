В метавселенной появился первый крупный банк с Уолл-стрит

JPMorgan первым из крупных банков открыл свое представительство в метавселенной. В виртуальной лаунж-зоне посетителей встречает аватар СЕО банка Джейми Даймона.

Виртуальная локация расположена в торговом центре Metajuku в метавселенной Decentraland, поддерживаемой Digital Currency Group и основанной на технологии блокчейна. Decentraland позволяет пользователям исследовать метавселенную, создавать аватары и покупать товары, включая землю, за внутреннюю валюту MANA.

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Зачем JPMorgan метавселенная

Банк представил собственную виртуальную лаунж-зону вместе с финансовым отчетом сегмента метавселенных.

Метавселенные, вероятно, в ближайшие годы проникнут в каждый сектор, а рыночные возможности оцениваются более чем в 1 триллион долларов ежегодного дохода,

– заявили в JPMorgan.

В компании отметили, что сумма расходов на виртуальные товары достигла 54 миллиарда долларов в год. За 6 месяцев 2021 года средняя стоимость земельного участка в метавселенных удвоилась – с 6 тысяч долларов в июне до 12 тысяч долларов в декабре.

Для клиентов банка, которые планируют открыть свое представительство в метавселенной, JPMorgan намерен предоставлять интегрированный центр платежей с полным набором решений, таких как аппаратные кошельки, сообщил руководитель отдела электронной коммерции JPMorgan Адит Гадгил.

Добавим, что банк является сторонником технологии блокчейна и ее использования в финансовых операциях, о чем свидетельствует выпуск JPMorgan собственного токена JPM Coin.