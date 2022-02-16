"Meta, метаприятели, я": Марк Цукерберг объявил о новых ценностях компании

Основатель Meta Марк Цукерберг провел виртуальную встречу с сотрудниками, где озвучил новые ключевые ценности. В частности, у компании появился новый девиз: "Meta, метаприятели, я".

Такой лозунг – отсылка к морской фразе "Корабль, матросы, я" (Ship, shipmates, self). Она означает, что на первом месте должны быть корабль и команда, и только потом ты сам.

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Новые ценности Meta

По словам Цукерберга, новый девиз символизирует чувство ответственности за коллективный успех: "Речь идет о том, чтобы заботиться о нашей компании и друг о друге". Миллиардер добавил, что использовал лозунг внутри компании уже некоторое время.

Основатель Meta рассказал, что термин "метаприятели" придумал известный физик Дуглас Хофштадтер, которому написал сотрудник Meta Эндрю Босворт, глава Facebook Reality Labs, после ребрендинга.

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Ключевые ценности Meta изменились следующим образом:

"Двигайся быстро" сменили на "Двигаемся быстро вместе";

"Будь открытым" заменили на "Живи в будущем" и "Будь прямолинейным и уважай коллег";

Появился и совсем новый пункт – "Концентрируйся на долгосрочном эффекте".

Кроме того, Цукерберг добавил, что сотрудникам не стоит быть "слишком милыми", поскольку они должны быть готовы к сложным разговорам с коллегами.