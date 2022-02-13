Месячная выручка за одни сутки: как работают цветочные компании в День святого Валентина

Не секрет, что цветочные компании в День святого Валентина продают в десятки раз больше товара, чем обычно. Накануне и непосредственно в праздник влюбленных магазины получают выручку равноценную месячной.

В День святого Валентина цветочные магазины осуществляют в 20 – 50 раз больше заказов, чем в обычные дни. Об этом рассказал основатель сервиса заказа цветов UFL Алексей Созинов на своей фейсбук-странице.

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Как работают цветочные компании в День святого Валентина

Алексей Созинов отмечает, что для того, чтобы справиться с наплывом заказов в праздничный день, цветочный бизнес подключает к работе всех, кого только можно. В частности, компании увеличивают количество работников колл-центров, усиленно сотрудничают с флористами и торгуются с поставщиками.

Кроме того, даже самые маленькие торговые точки занимаются организацией доставки через курьерские службы, а также более тщательно обеспечивают склады, наполняют их ассортиментом цветов в достаточном количестве.

Эту инфраструктуру требуется развернуть и подготовиться на каждом этапе. И везде на каждом этапе необходимо отследить качество, скорость, четкость выполнения, сделать верный прогноз,

– отмечает предприниматель.

Алексей Созинов добавляет, что для того, чтобы справиться с ажиотажем, его компания подключает к работе в День святого Валентина друзей и знакомых, людей, которые работали в этой сфере раньше, а также обучают новый персонал. К слову, не обходится и без торгов с поставщиками сервисов, чтобы клиент в конечном итоге получил достойную цену.