Журналисты 24 канала пообщались с соучредителем компании 3DLook Вадимом Роговским об основании компании, ведении бизнеса в условиях пандемии и дальнейших планах.

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Что известно о 3DLook Компанию основали одесситы Вадим Роговский и Александр Арапов в 2016 году. Технология компании всего по 2 фото определяет параметры тела потребителя. Это позволяет подобрать точный размер и даже примерить одежду онлайн в магазинах, сотрудничающих с 3DLook. Для покупателя – это персонализированный подход, а для магазина – существенное сокращение возвратов товара.

Об учреждении компании

Как у вас появилась идея бизнеса: вы нацелено хотели создать бизнес и рассматривали различные идеи или идея "пришла" к вам?

У меня уже была успешная компания, которая занималась технологии рекламы, – Clickky. Но в определенный момент я очень увлекся идеей решений на базе камеры телефона. Таких решений было уже много: с помощью камеры телефона можно расставить виртуальную мебель в квартире, измерить размер стола или даже надеть маску на лицо в Snapchat. Я думал пойти больше в практическую сторону: чтобы можно было оцифровать тело и использовать это для одежды и любых товаров и услуг, для которых требуется кастомизация. Соответственно так и появилась идея. Я инвестировал свои деньги и мы начали реализовывать идею с 2016 года.

Вы совмесно основали компанию. Каким должен быть бизнес-партнер, чтобы создать надежный бизнес? Как нужно распределить обязанности, чтобы не возникало конфликтов?

Мы основали этот бизнес вместе с моим другом Александром, который хорошо меня дополняет. У нас хороший match по нашему опыту и специализации. Я закрывал сторону бизнеса в плане инвесторов, PR. Он закрывал все, что связано с технологией и продуктом.

Поэтому в партнерстве очень важна синергия, что один плюс один должен быть равен трем. Это как раз о нашем сотрудничестве.



Вадим Роговский (в центре) и Александр Арапов (слева) / Фото с фейсбуке

Вы основали компанию на собственные деньги или вы сразу привлекали инвесторов?

Я финансировал компанию на свои деньги в течение первого года. Когда я понял, что это можно масштабировать, что нам нужно уже быстро выпускать продукт и строить команду sales marketing в США, я начал привлекать венчурные инвестиции.

О финансировании

Как вы убеждаете инвесторов вкладывать деньги в вашу компанию? Как происходят инвестиционные раунды?

Они происходят сами, так как многие инвесторы уже о нас знают, читают, видят. У меня не первая компания, поэтому и меня, в частности, кто-то знает. Плюс им нравится, что из этого может получиться большая компания на миллиарды долларов и они хотят принять в этом участие.

Здесь дело в том, что мы зашли в правильное время с правильной идеей.

Обратите внимание: в марте этого года компания 3DLook привлекла 6,5 миллиона долларов инвестиций.

Планируете IPO?

Это один из возможных вариантов.

О технологии

Какие планы у компании? Как еще можно применять технологию?

Главная цель – стать стандартом в кастомизации. Сначала для fashion e-commerce: для всех компаний, которые продают одежду онлайн в США, а затем во всем мире. По кастомизации я имею в виду, чтобы с помощью нашего решения онлайн-магазины, которые продают одежду, обеспечивали каждого клиента индивидуальным подходом. Чтобы человеку давали его размер одежды и показывали, как эта одежда на нем будет выглядеть. То есть примерочная, к которой мы привыкли в магазине, наконец будет перенесена онлайн.



Как работает технология / Фото 3DLook

Как уменьшилось количество возвратов после применения магазином вашей технологии?

У одного из наших первых клиентов 1822denim.com – достаточно крупная компания в Нью-Йорке, которая продает джинсы для женщин – мы снизили уровень возвратов на 40%. Это очень хороший результат.

Более года назад в одном из интервью вы говорили, что ваша цель оцифровать тела онлайн-потребителей во всем мире. И для этого вам нужна база в 100 миллионов. Как успехи?

В этом году мы скорее подписываем контракты и запускаем продукт с теми клиентами, с которыми мы подписали контракты еще в прошлом году. А уже следующий год для нас – это год запуска. Мы запускаем уже коробочную версию своего продукта онлайн-примерочных в декабре.

В этом году мы подготовили плацдарм для того, чтобы в следующем году уже запускаться с десятками и сотнями клиентов и, собственно, чтобы миллионы их покупателей делали фотографии через наш виджет и таким образом создавали свои цифровые профайлы.

Вы сначала в США планируете полноценно запускаться?

Мы изначально американская компания с украинской командой в основном. У нас 90% дохода – с американского рынка.

Имеют ли украинцы возможность купить одежду, чтобы примерить их с вашей технологией?

Мы никогда специализированно не работали с украинским рынком, но я могу сказать, что скоро, до конца года мы планируем запуститься с очень известной компанией в Украине.

Какая это компания?

Я не могу сказать. Это будет публичная новость.

О ведении бизнеса

Перед 3DLook у вас были и другие бизнесы. Как понять момент, когда надо продать бизнес и двигаться дальше? Как это было у вас?

Каждый предприниматель должен понять свой цикл – оптимальный цикл максимальной эффективности и производительности. И вот как раз я понимаю, что мой цикл около 5 – 7 лет, когда я максимально продуктивной и эффективный в одной сфере.

Кто-то хочет делать компанию 20 лет и передавать ее детям. Кто-то хочет делать за 2 – 3 года маленький проект. Каждый предприниматель должен понять свои цели, амбиции и уровень риска. Если не хочется идти на высокий уровень риска, то достижения амбициозной цели займет больше времени. Предприниматель должен понимать, что то, что с высокой степенью риска можно сделать за 5 лет, он будет делать 15. Но это не про каждого.

Главное задаться вопросом, что же хочется и как это накладывается на вашу картину жизни.

Вы предполагаете, что когда продадите и эту компанию и займетесь чем-то новым?

Да, несомненно.

Как изменилось ведения бизнеса в условиях COVID-19?

Действительно пандемия помогла всем компаниям и решениям, которые обслуживают ритейл и e-commerce однозначно, потому что люди пошли онлайн. До пандемии только 10% людей покупали одежду онлайн, а сейчас уже 20%. Удвоилась доля людей, которые покупают одежду онлайн. Это огромный скачок. Это на руку всем компаниям, которые помогают e-commerce, в том числе и нам.

Есть на рынке конкуренты, которые предлагают аналогичный продукт?

Они все больше появляются. Мы были одной из первых компаний, хотя до нас было много компаний, которые пытались. Мы зашли в правильное время и сейчас появляется все больше компаний, которые пытаются разработать такую ​​же технологию и работать на этом рынке. Однако мы опережаем их минимум на год, на два.

Как вы относитесь к новой тенденции в мире – гибридному формату работу, а иногда и 4-дневной рабочей недели? Как у вас в компании?

Мы за офисы обязательно. Мы верим в работу в офисах, но одновременно даем возможность людям 10 дней в месяц работать удаленно. И мы также верим в командную работу, групповую динамику и неформальные ивенты. Поэтому офисы для нас очень важны.

В одном из интервью вы заметили, что в поиске работников ориентируетесь не в место, где дешевле рабочая сила, а на человека, каким он или она является специалистом. За рубежом и в самом деле готовят лучших специалистов?

Не в этом дело. Если бы я работал в Украине, я бы нанимал в Украине. Поскольку США – это наш основной рынок, я соответственно начал нанимать людей для развития бизнеса там, хотя технические специалисты в основном из Украины.



Празднование 5-летия компании / Фото с фейсбуке

Каково соотношение украинцев и не украинцев?

Только 10-15% в США, но это в основном топ-менеджеры.

Вашему бизнесу в США помогает то, что у вас там офис?

Конечно. Это кросскультурное взаимодействие американцев с украинцами и обмен опытом помогают. В чем-то сильнее американцы, в чем-то украинцы.

Обратите внимание: штаб-квартира 3DLook – в городе Сан-Матео, в Калифорнии. Однако большинство работников работают из украинских офисов в Одессе, Киеве и Львове.

Как отличается ведения бизнеса в США и Украине?

Если мы говорим об объеме fashion e-commerce, то в США он в десятки, даже сотни раз больше, а также более инновационный. Экосистема там значительно более развита: от ивентов и перформансов до инвестиций. Очевидно и кадров там больше, больше выбора.

О филантропии

Ваша компания бесплатно предоставляет свой продукт fashion школам. Зачем это вашему бизнесу?

Мы многое делаем хорошего, того что нам нравится. Это как раз один из примеров: мы помогаем этим школам, чтобы студенты уже понимали силу технологий.

Обратите внимание: компания 3DLook решила предоставить бесплатный доступ начинающим дизайнерам к своей технологии. Они смогут работать с точными 3D-моделями без необходимости проводить измерения лично.

Мы скоро будем анонсировать свое активное участие в проектах по помощи бездомным животным. Это та тема, которая нас беспокоит и наши сотрудники будут активными участниками этого проекта.

О буднях бизнесмена

Как вообще выглядит ваш рабочий день?

Каждый рабочий день я начинаю из спорта: это или теннис, или занятия боксом. Они чередуются через день. Далее я или работаю с домашнего офиса, или с рабочего. У меня обычно расписан календарь на 2 недели вперед: это zoom-совещания, регулярные командные собрания, звонки с партнерами и тому подобное. Я обычно некоторое время оставляю для чего-то неожиданного или "на подумать". Но обычно думается лучше на выходных. Я на выходные специально оставляю задачи: статью почитать, отчет изучить, подумать над стратегией. А операционка – это обычно по будням.

Так получается, что вы работаете и на выходных?

Бывает. Для меня это все в удовольствие, потому что мне сильно нравится то, чем я занимаюсь. Я не могу назвать это работой, это часть образа жизни.



Работа для Вадима Роговского является частью образа жизни / Фото 3DLook

Сколько часов вы спите?

Я стараюсь спать по будням часов 7. Мне хватает.

Вы человек, который продвигает технологии, инновации. А как вы читаете книги: в электронном или бумажном формате?

Люблю читать в бумажном формате, хотя далеко не всегда они доступны, особенно бизнесу. Поэтому я стараюсь читать художественные книги только в бумажном формате, я так лучше воспринимаю. А вот бизнес-литературу в основном я читаю в электронном формате на английском языке.

Какие книги можно найти у вас на полке или электронной книге?

С книг по бизнесу я люблю разные автобиографии, например создателя Nike или Джеффа Безоса. Касательно более специализированных книг, то это книги о маркетинговых стратегиях, корпоративной культуре и тому подобное.

Касательно художественных книг, то моя жена скорее редактор: она мне их отбирает, она мой фильтр по литературе. Из последних читал книгу Донны Тартт "Щегол", на основе которой отсняли фильм. Она мне очень понравилась.

Вы считаете себя успешным бизнесменом?

У меня еще очень много целей и амбиций, которых я хочу достичь. Но я считаю, что на сегодняшний день в разрезе того, что я хотел получить и чего достичь, я достаточно успешный. Но ставлю себе цели значительно больше.