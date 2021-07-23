Mercedes включает форсаж в электрической гонке с Tesla

В четверг, 22 июля немецкий концерн Daimler заявил, что его марка Mercedes-Benz "будет готова перейти на полностью электрические автомобили в конце десятилетия, если позволят рыночные условия". Это яркое подтверждение того, что крупные автомобильные компании готовятся к новому – электрическому – будущему мира автомобилей.

Также в компании заявили, что с 2025 для потребителей будет возможность приобрести "полностью электрическую альтернативу для каждой модели, выпускаемой компанией".

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С 2025 все новые платформы исключительно для электромобилей

По словам представителей Daimler, с 2025 все "новые архитектуры автомобилей Mercedes-Benz будут только электрическими".

Объясняя нововведение руководство Daimler заявило, что в 2025 году планируется запуск трех полностью электрических архитектур:

MB.EA, которая будет использоваться для средних и крупных легковых автомобилей;

AMG.EA, которая будет сосредоточена на мощных автомобилях;

и VAN.EA, для легких коммерческих автомобилей и фургонов.

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Все будущие модели на базе этих платформ будут только электрическими.

Переломный момент все ближе: 40 миллиардов евро инвестиций в электромобили

Переход на электромобили набирает обороты – особенно в сегменте роскоши, к которому принадлежит Mercedes-Benz. Переломный момент все ближе, и мы будем готовы к тому, что к концу этого десятилетия рынки перейдут только на электромобили,

– сказал в своем заявлении Ола Келлениус, который является председателем правления Daimler AG и руководителем Mercedes-Benz

В этом контексте в концерне Daimler заявили, что Mercedes-Benz увеличит объём исследований и разработок. А инвестиции в аккумуляторные электромобили в период с 2022 по 2030 составят более 40 миллиардов евро.

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Восемь гигафабрик для производства элементов питания

Совместно с глобальными партнерами, Mercedes также планирует построить восемь гигафабрик для производства элементов питания, необходимых для автомобилей.

В Daimler добавили, что Mercedes-Benz намерен "объединиться с новыми европейскими партнерами для разработки и эффективного производства будущих элементов и модулей, и этот шаг гарантирует, что Европа останется в центре автомобильной промышленности даже в электрическую эру".

Украина также планирует переход на электрокары

Украина также не отстает от общеевропейского тренда сохранения окружающей среды и электрификации автомобильного парка в Украине. В предложенном Министерством инфраструктуры законопроекте, предполагается, что украинцы не смогут покупать дизельные и бензиновые автомобили за пределами страны для использования в Украине. В частности предлагается: