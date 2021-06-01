Затянувшийся спор закончился: Mercedes-Benz и Nokiа наконец договорились об 3G и 4G

Между немецкой компанией Daimler, владеющей брендом Mercedes-Benz, и финской Nokiа было затянувшееся недоразумение. Они не могли прийти к согласию относительно лицензии на технологии 3G и 4G. Наконец Daimler согласилась платить Nokia.

Таким образом конфликт наконец исчерпан. Как все было – читайте дальше.

К теме Tesla хочет избавиться зависимости: Маск планирует купить завод по производству чипов

Почему возникла проблема

• Позиция Daimler

Сначала Daimler отказывалась покупать лицензии. Daimler считала, что лицензии Nokia должна платить не она, а поставщики, которые производят блоки управления для соответствующих технологий. В частности, говорилось о Continental и Bosch.

• Позиция Nokia

В Nokia так не считали, а потому из-за этого недоразумения руководство подало на компанию Daimler иски в несколько судов Германии. В Nokia заверили, что предложили Daimler справедливую цену на лицензии. Nokia требовала, чтобы ей возместили миллиарда евро, которые та потратили на разработку технологий.

К счастью, компании урегулировали конфликт. Однако о финансовых условиях соглашения ни одна из сторон не сообщила.