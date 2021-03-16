Меньше не получается: сколько часов спит Илон Маск
"Технокороль" Маск владеет несколькими компаниями, поэтому времени на сон остается не так уж и много. Сколько времени спит второй богатейший человек в мире, читайте на Бизнес 24.
Источник:Entrepreneur
Сон Илона Маска
В интервью Сета Рогану Илон Маск рассказал, что работает много, а его рабочий день часто завершается в первой или второй час ночи. Миллиардеру удается поспать 6 часов в день.
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Около шести часов. Это не так уж и безумно. Я не чувствую, что хочу спать больше,
– ответил Маск на вопрос о сне.
Маск признается, что пытался спать меньше, но заметил, что его производительность снижается.
Компании Илона Маска
Неудивительно, что Илона Маска спрашивают о продолжительности его сна, ведь балансировать свое время и энергию между столькими компаниями – настоящее испытание.
- Tesla – компания по производству электрических автомобилей и экологически чистой энергии. Tesla производит электромобили, аккумуляторы, солнечные панели и тому подобное. В 2020 году компания возглавила список автопроизводителей по капитализации.
- Space X – первая частная аэрокосмическая компания. Благодаря компании значительно подешевели полеты в космос. В планах – высадка людей на Марсе и запуск высокоскоростного спутникового интернета.
- OpenAI – Маск неоднократно заявлял об угрозе искусственного интеллекта для человечества. Поэтому вместо голословных заявлений, создал некоммерческую организацию, которая изучает возможности ИИ.
- Boring Company – компания, разрабатывающая системы подземных тоннелей. В прошлом году Boring Company проложила скоростной тоннель под Лас-Вегасом.
- Neuralink – компания стремится создать мозговой имплант, который позволит человеку непосредственно общаться с искусственным интеллектом.
- Hyperloop – это идея Маска по вакуумному поезду для перемещения пассажиров и грузов на большие расстояния. Реализуют проект другие компании.
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