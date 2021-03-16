"Технокороль" Маск владеет несколькими компаниями, поэтому времени на сон остается не так уж и много. Сколько времени спит второй богатейший человек в мире, читайте на Бизнес 24.

Сон Илона Маска

В интервью Сета Рогану Илон Маск рассказал, что работает много, а его рабочий день часто завершается в первой или второй час ночи. Миллиардеру удается поспать 6 часов в день.

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Около шести часов. Это не так уж и безумно. Я не чувствую, что хочу спать больше,

– ответил Маск на вопрос о сне.

Маск признается, что пытался спать меньше, но заметил, что его производительность снижается.

Компании Илона Маска

Неудивительно, что Илона Маска спрашивают о продолжительности его сна, ведь балансировать свое время и энергию между столькими компаниями – настоящее испытание.