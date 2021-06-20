Фальсификата станет меньше: производители продуктов будут указывать страну происхождения товара

Украина сделала очередной шаг для адаптации бизнеса к требованиям европейского рынка пищевых изделий. В частности, Министерством экономики внедряется обязательная маркировка отдельных видов мяса, а также оливкового масла и меда.

Речь идет о том, что для исполнения обязательств в сфере санитарных и фитосанитарных мер Соглашения об ассоциации с ЕС, украинское правительство для адаптации с торговыми стандартами ЕС указанными в разделе "Торговля и вопросы, связанные с торговлей" внедряет новые правила маркировки продуктов.

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Согласно приказу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на определенном перечне продуктов надо будет обязательно указывать или страну или место происхождения.

Приказ устанавливает правила указания "страны происхождения" или "места происхождения" в маркировке:

мяса крупного рогатого скота;

свинины;

баранины и козлятины;

съедобных субпродуктов крупного рогатого скота;

мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы;

меда;

необработанного оливкового масла (virgin olive oil) и оливкового масла экстракласса (extra virgin olive oil).

При этом следует отметить, что указанные законодательные изменения делают Украину на шаг ближе к созданию общего рынка пищевых продуктов с Европейским Союзом, ведь действуют как для произведенных в Украине товаров, так и для импортной продукции.

Для лучшего понимания бизнес-средой Украины планируемых нововведений представители проекта ЕС EU4SaferFood, который помогает Украине усовершенствовать систему контроля в сфере безопасности пищевых продуктов, здоровья и благополучия животных, подготовили инфографику перечня пищевых продуктов, для которых обязательным является указание страны происхождения или места происхождения.

Какие продукты будут маркировать / Инфографика EU4SaferFood

По мнению экспертов, разработанные на основе требований пяти актов в профильной сфере, утвержденные правительством Украины нововведения, которые будут введены в действие в 2024 году, также будут способствовать снижению количества подделок на рынке товаров указанных выше товарных групп.