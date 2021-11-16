Меньше бумаг: Минэкономики снизило бюрократическую нагрузку на бизнес

Министерство экономики утвердило порядок перенесения документации по охране труда в электронный формат. Теперь предприятия могут отчитываться не только в бумажном виде.

Соответствующий приказ "Об утверждении Порядка внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда" зарегистрирован в Минюсте 11 ноября 2021 года. Кроме упрощения ведения документации, цифровая трансформация позволяет руководителям проводить онлайн-обучения и инструктажи работникам.

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Что изменится

Приказом определяется единый порядок внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда. Так, его утверждение способствует:

оптимизации внутренних и внешних коммуникаций;

экономии времени и повышению производительности бизнеса;

непрерывному процессу проведения онлайн-обучений и инструктажей в условиях пандемии;

Полным спектром преимуществ электронного документооборота украинский бизнес может воспользоваться благодаря. Сервис значительно упростит работу с внутренними документами, а также взаимодействие с контрагентами и партнерами. Специалисты Киевстар будут сопровождать вас от первого знакомства с сервисом до его полного внедрения в вашей компании.

Правительство и Минэкономики постоянно работают над понижением регуляторной нагрузки на бизнес. Организация работы в системе управления охраной труда – важный, но довольно сложный процесс, особенно для малого бизнеса,

– отметил заместитель министра экономики по цифровому развитию Игорь Дядюра.

Чиновник добавил, что внедрение электронного документооборота в системе управления охраной труда не обязательное. Каждое предприятие может выбрать себе удобный и комфортный вариант.