Соответствующий приказ "Об утверждении Порядка внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда" зарегистрирован в Минюсте 11 ноября 2021 года. Кроме упрощения ведения документации, цифровая трансформация позволяет руководителям проводить онлайн-обучения и инструктажи работникам.
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Что изменится
Приказом определяется единый порядок внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда. Так, его утверждение способствует:
- оптимизации внутренних и внешних коммуникаций;
- экономии времени и повышению производительности бизнеса;
- непрерывному процессу проведения онлайн-обучений и инструктажей в условиях пандемии;
Правительство и Минэкономики постоянно работают над понижением регуляторной нагрузки на бизнес. Организация работы в системе управления охраной труда – важный, но довольно сложный процесс, особенно для малого бизнеса,
– отметил заместитель министра экономики по цифровому развитию Игорь Дядюра.
Чиновник добавил, что внедрение электронного документооборота в системе управления охраной труда не обязательное. Каждое предприятие может выбрать себе удобный и комфортный вариант.