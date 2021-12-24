Мелкие, но заметные: НВ опубликовало список 100 самых интересных малых предприятий Украины

Издание НВ опубликовало список 100 наиболее заметных и интересных малых бизнесов Украины. В него вошли мелкие предприятия, которым удалось реализовать уникальные идеи.

Суть бренда участника, уникальность и преимущества продукта или услуги, потенциал и узнаваемость – основные критерии, по которым бизнес отбирали до сотни. Весь список финалистов и подробнее о топ-5 – читайте дальше.

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5 самых интересных малых предприятий

Сотню финалистов проекта отобрал экспертный совет. Среди них он выделил 5 самых интересных бизнесов.

Good Bread from Good People

социальный бизнесКиев

Столичная пекарня Владислава Мелащенко, бывшего лечебного педагога, трудоустраивает людей с ментальной инвалидностью. В пекарне работают, в частности, люди с умственной отсталостью, аутизмом и синдромом Дауна.

В Украине для таких людей закрыто большинство возможностей самореализации и работы. Считается, что если у человека умственная отсталость или аутизм, то работать он не сможет. Но это неправда. Наши работники пекут кексы, печенье и киши под наблюдением профессионального пекаря,

– говорится на сайте пекарни.

Основатель Good Bread from Good People считает своей миссией дать работу таким соотечественникам, чтобы они не шли в психоневрологические интернаты, в которых часто нарушают их права. "Я открыл пекарню, чтобы люди шли работать и имели какую-то жизнь. Это очень важно", – отмечает предприниматель.

Сейчас в пекарне работает 23 человека. История предприятия начиналась 4 года назад с инвестиции в 150 тысяч гривен. Сначала пекарня изготовляла только кексы, а сейчас печет торты, печенье, тарты – более 40 позиций.

Цены соответствуют средним прайсам крафтовых пекарен, в частности:

морковный кекс с орехами (700 граммов) – 340 гривен;

лимонный – 300 гривен;

миндальный – 500 гривен;

французский яблочный тарт – 550 гривен.

Предприниматель признается, что основной канал продаж – В2В, то есть реализация продукции другим компаниям. Заказов хватает – пекарня работает ежедневно, а в целом бизнес Мелащенко растет на 30% ежегодно.

Последние полтора года Good Bread from Good People удается быть прибыльным бизнесом. Основатель убежден, что социальный проект не обязательно должен существовать на гранты или благотворительные взносы и вполне может зарабатывать, хотя и не всегда это бывает легко.

Люди уже воспринимают нас более адекватно, чем раньше. Когда мы только открылись, мне говорили: "А зачем ты это делаешь? Они же плюют в кексы". Я много разговаривал, объяснял. Сейчас все понимают, что ничего подобного не происходит. Но это работа на годы,

– рассказывает Мелащенко.

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Ffface.me

технологииКиев

Сейчас люди больше озабочены тем, как выглядят в соцсетях, чем в реальной жизни. Такое объяснение осенью дал Дмитрий Корнилов, соучредитель и СЭО украинской компании Ffface.me.

Чтобы получить свое изображение в цифровой одежде (например, в футболке от Finch и Ffface.me), нужно сначала просканировать QR-код на ней, затем зафиксировать камерой графический принт. Далее срабатывает алгоритм: открывается соответствующий фильтр в Instagram, и на выходе клиент получает видео себя самого, "одетого" в причудливую 3D-анимацию.

Фильтры для Instagram и других соцсетей, цифровая мода, виртуальные инфлюэнсеры – на таких эффектах Ffface.me зарабатывает реальные деньги. При этом основатель постоянно подчеркивает: продукты его студии, объединяющей более 20 человек — это целая коммуникационная кампания на базе фильтров с дополненной реальностью, которая помогает бренду продвигать себя в виртуальной среде.

Мы получаем деньги не только за создание фильтров, но и за то, что придумываем, какими они должны быть и помогаем их эффективно запускать,

– объясняет Корнилов.

Ffface.me за 2,5 года реализовала более 500 проектов. Почти половина из них – за последний год. Средняя стоимость одного проекта составляет 2 – 3 тысячи долларов, а среди клиентов украинского разработчика – довольно громкие имена: Samsung, Danone, Pepsi и другие.

Mosquito Control

технологииКиев

Насекомые – это не только биология, но также угроза и экономические потери: ежегодно в мире подтверждают 600 миллионов случаев болезней, распространяемых комарями. Из них 700 тысяч заканчиваются летально.

Такие цифры – вызов для Анастасии Романовой и ее команды Mosquito Control, работающей над разработкой и продвижением устройства Mosqitter. Технология помогает бороться с комарами, которые не только вызывают ощутимый дискомфорт, но и иногда переносят опасную инфекцию.

Устройство высотой 1,2 м, корпус которого изготовлен из нержавеющей стали, имитирует присутствие человека. Речь идет о тепле, дыхании посредством выделения CO2, запахе кожи и так далее. "Все это работает по определенному алгоритму, привлекая насекомых", – объясняет Романова. Mosqitter всасывает комаров внутрь и высушивает.

Вариант изобретения, который сможет истреблять надоедливых насекомых в радиусе до 35 метров, обойдется в 950 долларов. Чуть более мощный, с радиусом действия до 50 метров, стоит на 200 долларов дороже.

Mosquito Control Романова создала два года назад. Общие инвестиции в проект уже составили 300 тысяч долларов. Изобретение было отмечено на ежегодной международной выставке потребительской электроники Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе и на конкурсе SelectUSA Investment Summit. В следующем году Mosquito Control планирует привлечь инвестиции еще на полмиллиона долларов.

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Gunia Project

дизайнерский бизнесКиев

"Бренд исключительных вещей", – так позиционируют свой проект дизайнер Мария Гаврилюк и Наталья Каменская. Обе начали работать над ним в 2017 году. В настоящее время ассортимент Gunia Project насчитывает более 14 категорий:

керамика с ручной росписью;

свечи;

платки;

изделия из гутного стекла;

ковры;

украшения;

изделия из дерева;

столовый текстиль;

плетеные изделия.

По словам учредительниц, спрос на рынке превышает нынешние производственные возможности. В своих коллекциях дизайнеры используют украинскую айдентику и результаты этнографических исследований. Все выполняется с использованием технологий народных ремесел и традиционных техник.

Сначала мы не обрисовывали это как бизнес. Это было увлечение историей и культурой,

– объясняет Наталья Каменская.

Хобби постепенно превратилось в новое дело. Коллекции дизайнеров раскупают в считанные дни, а изделия отправляют в семь стран мира. В планах Gunia Project – втрое увеличить количество зарубежных партнеров и коллабораций с международными брендами.

"Украинские вяленые помидоры"

пищевая промышленностьХерсон

Обычный украинский помидор может быть не только полезным, но и модным. Это удалось доказать херсонскому предпринимателю Андрею Бигленку, основателю бренда "Украинские вяленые помидоры".

В настоящее время на странице бизнесмена ukrtomat в инстаграмме подписаны почти 16 тысяч пользователей. Там Бигленко продает собственную продукцию и делится опытом ведения такого бизнеса, рассказывает о новых вкусах и рецептах блюд с вялеными помидорами.

Сначала мы думали, что это не будет очень сложно. Но оказалось, что приобретенных небольших сушилок совсем не хватает, чтобы предоставить более или менее коммерческий объем томатов. Нужно было купить профессиональное оборудование,

– вспоминает Бигленко.

В начале создания бизнеса предприниматель вместе с партнером инвестировал в проект около 10 тысяч долларов. В первые годы они представляли свою продукцию на различных ярмарках, фестивалях и проводили дегустации.

Сегодня фирма "Украинские вяленые помидоры" продает в год более 25 тысяч баночек этого продукта разных вкусов – в зависимости от специй и растительного масла.

Товар можно найти в небольших магазинах, а также Бигленко сотрудничает с HoReCa и периодически поставляет вяленые томаты для ресторана "Канапа" Дмитрия Борисова. Предприниматель планирует наращивать объемы производства и заходить в крупные национальные ритейлерские сети.

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