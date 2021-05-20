Холдинговая компания Cascade Investment, управляющая инвестициями Билла Гейтса, передала акции Мелинде прошлой неделе. Общая сумма переданных акций составляет почти 4 миллиарда долларов. Передача Deere равнялась примерно 7% доли Гейтса в компании.

К теме Билл Гейтс впервые появился в сети после объявления о разводе фото

Акции трех других акций на общую сумму 3 миллиарда долларов были переданы Мелинде после объявления о разводе:

2,9 миллиона акций автомобильного ритейлера AutoNation;

14,1 миллиона акций Канадской национальной железной дороги;

293,5 миллиона акций медиа-компании Grupo Televisa.

Другие акции, котор ы е Мелинда может получить от Cascade Investment, включают Republic Services и Ecolab, которые занимают значительные позиции в холдинге. Через Cascade Гейтс владеет акциями Berkshire Hathaway на сумму более 18,4 миллиарда долларов.

Акции Cascade Investment составляют около трети собственного капитала пары, который по оценкам Forbes составил примерно 130 миллиардов долларов.

Интересно! Известие о передаче Deere появилась через 2 дня после того, как в СМИ появилась информация о обвинения в том, что Гейтс преследовал женщин в Microsoft.

Развод Гейтсов : коротко