Мелинда имеет шансы получить выгоду в разводе с Биллом Гейтсом: все из-за скандалов миллиардера

Мелинда Гейтс уверенно побеждает в схватке общественного мнения после объявления о разводе с миллиардером Биллом. Дело в том, что об основателе Microsoft в СМИ начали сообщать возмутительные факты.

По закону Мелинда не получит финансовой выгоды от плохого поведения Билла. Однако эксперты отметили, что такие новости помогают ей отделиться от Билла и могут повлиять на ее договоренности о дополнительных активах.

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Мелинда имеет шанс на победу в этой "битве", поскольку новостные сообщения продолжают освещать неадекватное поведение Билла.

Мелинда могла иметь план

Хотя сообщение о делах Билла поступают от неназванных источников, профессор Брайан Ребер заявил интересную вещь. Он предполагает, что это может быть запланирована кампания от команды Мелинды Гейтс.

Более того, известно, что Мелинда встречалась с адвокатами по вопросам разводов еще в 2019 году. Также передача акций Мелинде на сумму 4 миллиарда долларов сигнализирует о том, что она "имела план" еще до объявления о разводе.

Представители Мелинды не ответили на просьбу прокомментировать это.

Что говорят представители Гейтса

Они заявили, что команду крайне разочаровывает то, что было опубликовано много лжи о причинах, обстоятельствах и сроках развода Гейтсов.

Любое утверждение о том, что Гейтс пренебрежительно говорил о своем браке или Мелинде, является ложным. Утверждение о жестоком обращении с работниками также является ошибочным,

– заверили в комментарии.

Мелинде сочувствуют, это работает в пользу

Независимо от того, планировала это Мелинда или нет, новости в СМИ работают в ее пользу. Такое мнение высказал Гил Рудовский, вице-президент PR-компании GroundFloor Media.

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По его словам, публика лучше представляет, почему Мелинда разводится со своим мужем, и это позволяет читателям сочувствовать ей.

Плохая пресса вокруг Билла позволяет Мелинде дистанцироваться от Microsoft и их брака накануне развода.

Билл и Мелинда стали "брендом"

Эксперт Ребер объяснил, что когда миллиардер Джефф Безос развелся со своей женой Макензи Скотт, она могла легко двигаться вперед, поскольку они не имели общего проекта или благотворительного фонда. Однако Билл и Мелинда стали "брендом", от которого Мелинда должна была отделиться.

Это всегда были "Билл и Мелинда",

– сказал Ребер.

Суд по разводу не может принять во внимание плохое поведение Билла, но Мелинда может использовать это в свою пользу во время переговоров по урегулированию состояния.

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Мелинда также получит пользу, если активы, приобретенные Биллом к ​​браку, будут включены в имущества супругов. Следовательно, их поделят также.