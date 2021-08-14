Мейкап на миллиард: история бизнес-успеха певицы Рианны

Недавно мир бизнеса облетела новость о том, что известную певицу Рианну официально признали миллиардершей. Однако мало кто знает, что миллиардное состояние певицы это плод не музыкального творчества, а успешного бизнеса Рианны.

Миллиардершей Рианну сделала ее косметическая компании Fenty Beauty. 33-летняя певица запустила Fenty Beauty в 2017 году в партнерстве с компанией LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), производителем предметов роскоши.

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Бизнес Рианны

Для названия компании певица использовала свою фамилию – полное имя певицы Робин Рианна Фенти. На сегодня Рианне принадлежат 50% пакета акций в этом бизнесе, которые оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.

Еще около 270 миллионов долларов стоит 30% другой связанной с ней фирмы Savage x Fenty, которая выпускает бельё. И только оставшаяся сумма приходится на доходы от музыкальной и актерской карьеры.

Совокупное состояние певицы по состоянию на начало августа за данными Forbes составляет 1,7 миллиарда долларов США. В чем же секрет успешности бизнеса Рианны.

Разнообразие без ограничений

Рианна во время запуска продукции сообщила, что концепция ее косметического бренда заключается в том, чтобы быть востребованным для всех типов женщин с любым оттенком кожи.

Что-то должно быть для темнокожей девушки, что-то для действительно бледной кожи, и должно быть что-то среднее,

– сказала Рианна в 2017 году.

Певица на самом деле очень удачно выбрала вариант разнообразия без ограничений. Такой революционный подход привел к тому, что уже за первый год эта линия макияжа принесла доход в более 550 миллионов долларов.

Тональный крем Fenty сейчас предлагается в 50 оттенках, что привело к так называемому "эффекту Fenty". Ведь это заставило бренды конкурентов также значительно расширить диапазон оттенков для средств макияжа.

Косметика не только для женщин

В то же время Fenty стал одним из первых брендов, которые не предлагали косметику исключительно для женщин. Продукция компании позиционируется как косметика, которая подойдет каждому: независимо от пола, возраста и цвета кожи.

Косметика без жестокости

В Fenty уверяют, что их продукция и ингредиенты не тестируются на животных. И этот акцент, по мнению специалистов, стал также фактором, обеспечившим популярность изделий Fenty в современном мире.

Концепция "косметика без жестокости" стала отличной маркетинговой стратегией компании Рианны. А также превентивно ликвидировала потенциальные обвинения в жестоком обращении с животными, которые довольно часто звучат в сторону известных косметических брендов.

Эксперты утверждают, что благодаря, в частности, этой концепции "без жестокости" за первые 40 дней компания заработала 100 миллионов долларов, начав продажи в 1600 магазинах в 17 странах мира.

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Фактор Рианны

Конечно трудно не согласиться с тем, что львиная доля успешного старта Fenty в звездной силе и узнаваемости Рианны. Хотя музыкальное творчество звезды уже около 5 последних лет сводится к отдельным музыкальных коллаборациям, ее популярность в мире шоубиза не уменшается.

На страницу Рианны в инстаграм подписаны более 104 миллионов человек, а большая часть контента на канале посвящена бизнес-проектам певицы.

Даже создается впечатление, что вступление в клуб долларовых миллиардеров еще больше активизировало бизнес-активность Рианны, которая недавно представила новую коллекцию духов от Fenty.

Поэтому вполне вероятно, что певица может в будущем опередить самую богатую представительницу из мира шоу-бизнеса Опру Уинфри, состояние которой Forbes оценивает в 2,5 миллиарда долларов.