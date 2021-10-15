Медсестры, водители, преподаватели: в США началась массовая забастовка работников

Более 100 тысяч работников в США объявили общенациональную забастовку. Они не выходят на работу, протестуя против плохих условий труда и низких зарплат.

Массовая акция протеста даже получила собственное название – "Striketober" (забастовочный октябрь). 14 октября 10 тысяч сотрудников машиностроительной компании John Dee не вышли на работу, а около 60 тысяч работников киноиндустрии обещают пикетировать голливудских работодателей в понедельник, 18 октября. К ним планируют присоединиться 24 тысячи работников медицинской отрасли из штатов Калифорния и Орегон.

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Striketober в США: что известно

Протестное движение активизировалось после того, как американские профсоюзы начали требовать лучших условий труда и увеличения заработных плат для своих подопечных, однако союзы работодателей не согласились выполнить требования.

В условиях пандемии множество представителей разных профессий в США были вынуждены работать более 12 часов ежедневно, без выходных и без обеденных перерывов.

В начале октября на протесты уже выходили:

700 медсестер в Массачусетсе;

2 тысячи работников больницы Нью-Йорка;

1 400 рабочих заводов в Мичигане, Небраске, Пенсильвании и Теннесси.

Около 6 500 лекторов и преподавателей университетов в Калифорнии также угрожают саботировать своих работодателей.

Основатель профсоюза Workers United Ричард Бенсингер отметил, что нынешняя волна настроений напоминает 1930-е годы, когда пикеты и забастовки были обычным делом в США.

Тогда так же царил огромный разрыв между богачами и рабочим классами. Тенденция снижения уровня жизни рабочих в течение десятилетий, к сожалению, не меняется,

– заявил Бенсингер.

Напомним, что в начале октября профсоюз работников театральных сцен IATSE, который представляет интересы работников профессий закулисья киноиндустрии, одним из первых объявил забастовку голливудским киностудиям. Из-за этого возникла угроза над производством кинопродукции, в частности, для таких гигантов, как Netflix, Disney+ и Warner Brothers.