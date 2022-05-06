McDonald's закрыл все свои рестораны в Украине до окончания войны

Заведения сети McDonald's останутся закрытыми для посетителей в Украине до окончания войны. В настоящее время компания занимается, прежде всего, гуманитарной помощью.

Об этом McDonald's официально сообщила в ответ на информационный запрос журналистов. Все продукты, хранившиеся в ресторанах сети, переданы в гуманитарные штабы.

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McDonald's не будет работать в Украине до прекращения боевых действий

По сообщению компании, заведения сети фастфуда не будут открываться, пока будут продолжаться боевые действия и будет оставаться угроза атак. При этом McDonald's продолжит заниматься гуманитарной помощью и выплачивать своим сотрудникам 10 тысяч гривен ежемесячно.

Из ресторанов, в которых это было безопасно сделать, горсоветам уже передано более 58 тонн продукции на общую сумму более 50 миллионов гривен, на нужды гражданского населения и защитников. Кроме того, компания продолжает организовывать поставки в гуманитарные штабы,

– сообщили в McDonald's.

Вместе с тем организация компании "Фонд Дом Рональда МакДональда" обустроила центр детской кардиологии, который был перемещен из Киева во Львов, и медицински помогает людям, пересекающим границу.

Благотворительная организация компании, несмотря на войну, продолжает финансово поддерживать семейные комнаты и детские больницы, а также закупает необходимые медикаменты и продукты. Отмечается, что лекарства, аптечки, продукты, детское питание, вода, средства гигиены и спальные мешки были переданы в 9 украинских больниц.

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Кроме того, в партнерстве с Литвой и польскими медиками, Фонд создал мобильную амбулаторию, в которой оказывают медицинскую помощь украинцам, пересекающим границу. В McDonald's отметили, что там получили помощь уже более 500 человек. В компании подчеркнули, что за время полномасштабного вторжения России в Украину их "Фонд Дом Рональда МакДональда" оказал помощь на сумму более 4,5 миллиона гривен.

Напомним, что с 24 февраля все заведения сети McDonald's в Украине закрылись и перестали принимать посетителей. В общей сложности компания насчитывает на территории нашего государства более 110 ресторанов.

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