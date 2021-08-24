В McDonald's закончились милкшейки: в компании проблемы с поставками продукции

Милкшейки и некоторые напитки в бутылках исчезли из меню заведений McDonald's в Англии, Шотландии и Уэльсе. Сеть заявила о проблемах с поставками необходимой продукции в 1 250 своих заведениях.

Компания не уточняет причину проблем, однако ранее на территории Великобритании фиксировали массовую нехватку водителей грузовиков, которые доставляют продукцию. На прошлой неделе с этой же проблемой столкнулась сеть Nando's – из-за нехватки курятины на складах и задержки поставок компания полностью закрыла некоторые свои заведения.

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В McDonald's заявляют, что только временно не смогут продавать милкшейки и газированные напитки в бутылках на территории Уэльса, Англии и Шотландии. Когда проблемы с поставками пройдут, предложения снова станут доступными.

Как и большинство компаний, сейчас мы переживаем некоторые проблемы с поставками, которые влияют на доступность небольшого количества наших предложений в меню,

– заявили в компании.

Отметим, что в начале августа Ассоциация автомобильных перевозок Великобритании заявила, что в стране не хватает как минимум 100 000 водителей грузовиков. До пандемии их общее количество составляло 600 000.

Мы приносим свои извинения за неудобства и благодарим наших клиентов за их терпение,

– добавляют в McDonald's.

К слову, в компании отмечают, что упорно работают, чтобы вернуть продукцию в свое меню как можно быстрее.