McDonald's тестирует программное обеспечение для распознавания голоса: как это будет работать

В 10 своих ресторанах в Чикаго McDonald's тестирует программное обеспечение для распознавания голоса. Нововведение должно автоматизировать заказ водителей на McDrive.

Программное обеспечение предусматривает, что заказы принимаются теперь без участия сотрудников. Главный исполнительный директор Крис Кемпчинский отметил, что технология автоматизированных заказов точная на 85%.

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Несмотря на это, присутствие сотрудников требуется лишь у 20% заказов. Гендиректор подчеркнул, что на внедрение технологии потребуется более 1 – 2 лет.

Теперь необходимо сделать большой прорыв, чтобы перейти от 10 ресторанов в Чикаго в 14 тысяч ресторанов в США,

– заявил он.

О том, будут ли такие изменения в других странах – пока неизвестно.

Не только McDrive

, что в 2019 году McDonald's увеличила затраты на внедрение технологий. В частности, приобрела компанию Apprente, которая использует технологии искусственного интеллекта для принятия заказов автомобилистов.

По словам гендиректора, McDonald's также стремится автоматизировать операции на кухне. Однако это только в планах – ближайшие 5 лет, скорее всего, это не удастся сделать из-за высокого уровня необходимых инвестиций.

Кемпчинский также добавил, что компания не всегда может быть лидером инноваций из-за быстрого развития ресторанных технологий.