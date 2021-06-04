Программное обеспечение предусматривает, что заказы принимаются теперь без участия сотрудников. Главный исполнительный директор Крис Кемпчинский отметил, что технология автоматизированных заказов точная на 85%.
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Несмотря на это, присутствие сотрудников требуется лишь у 20% заказов. Гендиректор подчеркнул, что на внедрение технологии потребуется более 1 – 2 лет.
Теперь необходимо сделать большой прорыв, чтобы перейти от 10 ресторанов в Чикаго в 14 тысяч ресторанов в США,
– заявил он.
О том, будут ли такие изменения в других странах – пока неизвестно.
Не только McDrive
По словам гендиректора, McDonald's также стремится автоматизировать операции на кухне. Однако это только в планах – ближайшие 5 лет, скорее всего, это не удастся сделать из-за высокого уровня необходимых инвестиций.
Кемпчинский также добавил, что компания не всегда может быть лидером инноваций из-за быстрого развития ресторанных технологий.