Программное обеспечение предусматривает, что заказы принимаются теперь без участия сотрудников. Главный исполнительный директор Крис Кемпчинский отметил, что технология автоматизированных заказов точная на 85%.

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Несмотря на это, присутствие сотрудников требуется лишь у 20% заказов. Гендиректор подчеркнул, что на внедрение технологии потребуется более 1 – 2 лет.

Теперь необходимо сделать большой прорыв, чтобы перейти от 10 ресторанов в Чикаго в 14 т ы сяч ресторанов в США,

– заявил он.

О том, будут ли такие изменения в других странах – пока неизвестно.

Стоит отметить , что в 2019 году McDonald's увеличила затраты на внедрение технологий. В частности, приобрела компанию Apprente, которая использует технологии искусственного интеллекта для принятия заказов автомобилистов.

Не только McDrive

По словам гендиректора, McDonald's также стремится автоматизировать операции на кухне. Однако это только в планах – ближайшие 5 лет, скорее всего, это не удастся сделать из-за высокого уровня необходимых инвестиций.

Кемпчинский также добавил, что компания не всегда может быть лидером инноваций из-за быстрого развития ресторанных технологий.