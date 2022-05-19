McDonald's продает бизнес в России, но рестораны скоро появятся под новым брендом
Сеть ресторанов Mcdonald's продает российскую сеть партнеру, нынешнему лицензиату Александру Говору. Бизнесмен уже управляет 25 ресторанами в России.
McDonald's продал бизнес партнеру
С 2015 года Александр Говор был франчайзером McDonald's, и помог сети расшириться до отдаленной Сибири.
Внимание McDonald's полностью уходит с российского рынка, компания начала там продавать бизнес.
После получения всех разрешений регуляторных органов закрытие сделки состоится в ближайшее время. Вскоре рестораны будут работать под новым брендом.
Условия договора
При этом договор купли-продажи предусматривает сохранение рабочих мест за персоналом как минимум на 2 года.
Покупатель также согласился профинансировать заработную плату сотрудников предприятий, которые до закрытия работают в 45 регионах страны, а также профинансировать имеющиеся обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальные услуги.
– добавили в McDonald's.
Коротко о закрытии Mcdonald's в России
- К началу войны в России было 850 ресторанов McDonald's. Компания работала на российском рынке с 1990 года.
- Напомним, что McDonald's официально приостановил работу в России 14 марта.
- Россия уже потеряла от поступления иностранной валюты из-за закрытия ресторанов около 1,4 миллиарда долларов.
Уважающие себя компании покидают российский рынок
К слову, иностранный бизнес массово покидает российский рынок. Международные компании не хотят финансировать страну-агрессор, а потому закрывают свои предприятия на территории России.
К примеру, компания Reebok, бренда американской компании Authentic Brands Group (ABG), прекратила свою работу в России. 100 торговых точек было продано турецкому холдингу FLO Retailing.
В то же время есть те, кто остается работать в России. Исследовательская группа US-Eliteuni Йельского университета подсчитала, что на российском рынке останутся 38 германских предприятий.
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