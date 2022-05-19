McDonald's продал бизнес партнеру

С 2015 года Александр Говор был франчайзером McDonald's, и помог сети расшириться до отдаленной Сибири.

Внимание McDonald's полностью уходит с российского рынка, компания начала там продавать бизнес.

После получения всех разрешений регуляторных органов закрытие сделки состоится в ближайшее время. Вскоре рестораны будут работать под новым брендом.

Условия договора

При этом договор купли-продажи предусматривает сохранение рабочих мест за персоналом как минимум на 2 года.

Покупатель также согласился профинансировать заработную плату сотрудников предприятий, которые до закрытия работают в 45 регионах страны, а также профинансировать имеющиеся обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальные услуги.

– добавили в McDonald's.

Обратите внимание! В ресторанах больше не будут использовать название, логотип или бренд McDonald's.

Коротко о закрытии Mcdonald's в России

К началу войны в России было 850 ресторанов McDonald's. Компания работала на российском рынке с 1990 года.

Напомним, что McDonald's официально приостановил работу в России 14 марта.

Россия уже потеряла от поступления иностранной валюты из-за закрытия ресторанов около 1,4 миллиарда долларов.

Уважающие себя компании покидают российский рынок

К слову, иностранный бизнес массово покидает российский рынок. Международные компании не хотят финансировать страну-агрессор, а потому закрывают свои предприятия на территории России.

К примеру, компания Reebok, бренда американской компании Authentic Brands Group (ABG), прекратила свою работу в России. 100 торговых точек было продано турецкому холдингу FLO Retailing.

В то же время есть те, кто остается работать в России. Исследовательская группа US-Eliteuni Йельского университета подсчитала, что на российском рынке останутся 38 германских предприятий.

Обратите внимание – Google вывез большинство сотрудников из России: смотрите видео