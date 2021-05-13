Работники начального уровня будут получать от 11 до 17 долларов в час, а начальники смен - от 15 до 20 долларов в час, в зависимости от места работы.

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Повышение зарплаты не для всех

Изменения касаются только той небольшой части магазинов McDonald's, принадлежащих компании, а не работающих по франшизе. По данным Wall Street Journal, из 13 900 ресторанов McDonald's в США только 5% принадлежат компании.

Зато в Украине вся деятельность ресторанов McDonald's осуществляется от имени компании "МакДональдз Юкрейн Лтд", которая является 100% собственностью McDonald's Corporation.

Компания заявила, что повышение заработной платы поможет довести среднюю почасовую заработную плату до 15 долларов в час до 2024 года, хотя отметила, что некоторые рестораны уже достигли этого предела. McDonald's также заявил, что в ближайшие три месяца планирует нанять 10 000 новых сотрудников.

В McDonald's значительная нехватка кадров

Проблема дефицита работников стала общей проблемой не только в сети McDonald's. Большинство из ресторанов и кафе США, которые прекращали свою деятельность из-за пандемии, сейчас активно восстанавливают торговую деятельность. Это в свою очередь стремительно повысило спрос на работников в этой области.