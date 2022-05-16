McDonald's полностью уходит с российского рынка, компания начала там продавать бизнес

Американская компания фаст-фуда McDonald's полностью покинула российский рынок. Бизнес там начали продавать.

Рестораны McDonald's работали в России 32 года, и после такого срока компания полностью покидает российский рынок. Причиной стали санкции против России из-за войны в Украине.

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Россию покидает символ глобализации

Американская пресса оценивает такой шаг как значительное отступление для бренда, который стал символом глобализации во всем мире.

Но это не единственная компания, покинувшая Россию под давлением сотрудников и потребителей. В стране-оккупанте отказались вести бизнес на крови и другие известные бренды: Starbucks, Yum Brands, KFC и Pizza Hut. Много сотрудников и активистов добивались полного сокращения их штата.

В марте McDonald's присоединился к ним, закрыв рестораны сперва на неопределенный срок. При этом были сообщения, что сотрудников не увольняли и даже оставили зарплату.

Отметим, что рестораны McDonald's по всей Украине тоже не работают. В компании объясняли, что они будут закрыты до конца войны.

Компания продаст бизнес местным россиянам

Исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински констатировал, что этот вопрос сложный и имеет глубокие последствия.

Некоторые могут утверждать, что обеспечение доступа к еде и продолжение трудоустройства десятков тысяч обычных граждан, безусловно, правильно. Но нельзя игнорировать гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине,

– сказал он.

Компания планирует продать свой бизнес местному покупателю. В ресторанах больше не будут использовать название, логотип или бренд McDonald's. До полного закрытия работникам будут платить зарплату и постараются, чтобы у них в будущем была работа с потенциальным новым владельцем.

В результате этого шага Россия зафиксирует потери от 1,2 до 1,4 миллиарда долларов и будет иметь потери от поступления иностранной валюты.

Иностранный бизнес уходит из России

Иностранные бизнесы массово начали закрывать свои предприятия, магазины или рестораны в России из-за санкций, которые против нее ввели из-за войны в Украине. К примеру, компания Reebok, бренда американской компании Authentic Brands Group (ABG), прекратила свою работу в России. 100 торговых точек было продано турецкому холдингу FLO Retailing.

Покидают Россию и производители автомобилей. Автомобилестроительная корпорация Renault еще в конце марта прекратила свою деятельность в стране-агрессоре. В Минпромторге России заявили, что активы Renault теперь перешли в государственную собственность. Там будут производить "Москвичи".

В то же время, есть те, кто остается работать в России и строит бизнес на крови. Исследовательская группа US-Eliteuni Йельского университета подсчитала, что на российском рынке останутся 38 немецких предприятий.

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