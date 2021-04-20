В штате Флорида McDonald's решил платить 50 долларов людям, которые придут на собеседование. Таким способом надеются нанять больше людей, поскольку имеют значительную нехватку персонала.

Сейчас 50 долларов за приход на собеседование предлагают в 60 ресторанах Флориды, владельцем которых по франшизе является Блейк Каспер. Он дал задание своему генеральному менеджеру сделать все что угодно, чтобы решить проблему кадрового кризиса.

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Если мы не можем заставить очереди на МакДрайв двигаться, то я готов заплатить 50 долларов за собеседование,

– сказал Блейк Каспер.

Правда, предложение в 50 долларов оказалась малоэффективным.

Почему американцы не хотят работать

Дефицит работников стал общей проблемой не только в сети McDonald's, но и во всей ресторанной отрасли США. Благодаря широкой кампании по вакцинации, бизнес активно восстанавливается и спрос на работников сейчас высок.

В то же время финансовая поддержка от правительства так высока, что многие выбирают чеки от государства, чем от работодателя. К примеру, в этом году каждый американец с низким доходом получил чек на 1400 долларов. Также предусмотрели значительные льготы безработным.

По словам Каспера нанять работников еще не было так трудно, как сейчас, разве что в конце девяностых.

Зарплаты могут вырасти

Каспер заявил, что рассматривает возможность повышения стартовой заработной платы с 12 до 13 долларов в час. К слову, низкая заработная плата – еще одна причина, почему компании трудно нанимать работников. Ритейлеры обычно предлагают минимум в 15 долларов.

Мартовский опрос Национальной федерации независимого бизнеса показал, что 42% владельцев малого бизнеса имеют вакансии, которые они не могут заполнить.