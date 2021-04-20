В McDonald's начали платить людям, лишь бы те пришли на собеседование
В штате Флорида McDonald's решил платить 50 долларов людям, которые придут на собеседование. Таким способом надеются нанять больше людей, поскольку имеют значительную нехватку персонала.
Источник:Business Insider
Сейчас 50 долларов за приход на собеседование предлагают в 60 ресторанах Флориды, владельцем которых по франшизе является Блейк Каспер. Он дал задание своему генеральному менеджеру сделать все что угодно, чтобы решить проблему кадрового кризиса.
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Если мы не можем заставить очереди на МакДрайв двигаться, то я готов заплатить 50 долларов за собеседование,
– сказал Блейк Каспер.
Правда, предложение в 50 долларов оказалась малоэффективным.
Почему американцы не хотят работать
- Дефицит работников стал общей проблемой не только в сети McDonald's, но и во всей ресторанной отрасли США. Благодаря широкой кампании по вакцинации, бизнес активно восстанавливается и спрос на работников сейчас высок.
- В то же время финансовая поддержка от правительства так высока, что многие выбирают чеки от государства, чем от работодателя. К примеру, в этом году каждый американец с низким доходом получил чек на 1400 долларов. Также предусмотрели значительные льготы безработным.
По словам Каспера нанять работников еще не было так трудно, как сейчас, разве что в конце девяностых.
Зарплаты могут вырасти
Каспер заявил, что рассматривает возможность повышения стартовой заработной платы с 12 до 13 долларов в час. К слову, низкая заработная плата – еще одна причина, почему компании трудно нанимать работников. Ритейлеры обычно предлагают минимум в 15 долларов.
Мартовский опрос Национальной федерации независимого бизнеса показал, что 42% владельцев малого бизнеса имеют вакансии, которые они не могут заполнить.
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