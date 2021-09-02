В некоторых McDonald's в США начали нанимать на работу подростков: реакция сети
Источник:BBC
Несколько заведений McDonald's в штате Орегон призывают подростков 14 и 15 лет и их родителей подавать заявки на трудоустройство в компании. Хотя предложение не противоречит действующему законодательству США, в интернете изрядно возмутились такой инициативе сети фаст-фуда.
В McDonald's отказываются комментировать решение некоторых своих ресторанов трудоустраивать детей. Очевидно, такой шаг вызван существенным дефицитом персонала.
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Работа для детей
Хезер Кеннеди, владелица франшизы McDonald's в Медфорде, разместила баннер о найме работников в возрасте 14 – 15 лет две недели назад. По словам предпринимательницы, с тех пор она получила 25 новых заявок на работу.
Ситуация с нехваткой персонала сегодня является наиболее критичной в течение 40-летней истории управления заведением моей семьей,
– прокомментировала свое решение Кеннеди.
Перед этим владелица франшизы подняла минимальную оплату труда до 15 долларов в час, однако такой шаг не дал желаемого результата.
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Реакция пользователей интернета
McDonald's – не единственная франшиза, которая планирует трудоустраивать подростков. Так, подобные объявления о найме детей недавно разместили отдельные заведения Burger King и Wendy's.
На различных форумах и в соцсетях в основном негативно восприняли инициативу трудоустраивать подростков 14 и 15 лет. Пользователи интернета с возмущением прокомментировали призывы сетей фаст-фудов:
- "Взрослые не хотят работать, поэтому они устроили охоту на детей";
- "Это просто неслыханно. Я заплачу своему ребенку больше за выполнение домашних обязанностей";
- "Ужасно!";
- "Что же, теперь дети будут бросать обучение в школах после 13, чтобы пойти работать";
- "Очевидная эксплуатация детского труда!";
- "Учи с детства, как это – работать за 1 доллар".
Проблемы с наймом работников в McDonald's: коротко
- В конце мая одно из заведений McDonald's в штате Иллинойс отчаянно пыталось привлечь новых работников, пообещав подарить новенький Iphone каждому, кто проработает на компанию хотя бы полгода.
- В середине апреля одно из заведений сети вывесило табличку с извинениями за малое количество персонала. Клиентов попросили быть терпеливыми к работникам, ведь "больше никто не хочет работать".
- В штате Флорида McDonald's решил платить по 50 долларов людям, которые хотя бы придут на собеседование с целью трудоустройства в компании.