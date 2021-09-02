В McDonald's отказываются комментировать решение некоторых своих ресторанов трудоустраивать детей. Очевидно, такой шаг вызван существенным дефицитом персонала.

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Работа для детей

Хезер Кеннеди, владелица франшизы McDonald's в Медфорде, разместила баннер о найме работников в возрасте 14 – 15 лет две недели назад. По словам предпринимательницы, с тех пор она получила 25 новых заявок на работу.

Ситуация с нехваткой персонала сегодня является наиболее критичной в течение 40-летней истории управления заведением моей семьей,

– прокомментировала свое решение Кеннеди.

Перед этим владелица франшизы подняла минимальную оплату труда до 15 долларов в час, однако такой шаг не дал желаемого результата.

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Реакция пользователей интернета

McDonald's – не единственная франшиза, которая планирует трудоустраивать подростков. Так, подобные объявления о найме детей недавно разместили отдельные заведения Burger King и Wendy's.

На различных форумах и в соцсетях в основном негативно восприняли инициативу трудоустраивать подростков 14 и 15 лет. Пользователи интернета с возмущением прокомментировали призывы сетей фаст-фудов:

"Взрослые не хотят работать, поэтому они устроили охоту на детей";

"Это просто неслыханно. Я заплачу своему ребенку больше за выполнение домашних обязанностей";

"Ужасно!";

"Что же, теперь дети будут бросать обучение в школах после 13, чтобы пойти работать";

"Очевидная эксплуатация детского труда!";

"Учи с детства, как это – работать за 1 доллар".

Проблемы с наймом работников в McDonald's: коротко