Никто не хочет у нас работать, - в McDonald's извинились за недостаток работников
В одном из ресторанов McDonald's вывесили табличку с извинениями за малое количество персонала. На самом деле с такой проблемой столкнулась целая сеть фаст-фудов.
Источник:Entrepreneur
Извинения McDonald's
Клиентка ресторана Бриттани Логан сняла видео для тиктока, которое приобрело популярность. Видео просмотрели 1,2 миллиона пользователей соцсети, а 80 тысяч поставили лайки. На видео видно табличку McDonald's с сообщением:
У нас не хватает людей. Будьте терпеливы к персоналу, который таки появился. Никто не хочет работать,
– написано на доске.
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Большая проблема
Дефицит работников стал общей проблемой не только в сети McDonald's, но и во всей ресторанной отрасли США. Благодаря широкой кампании по вакцинации, бизнес активно восстанавливается и спрос на работников сейчас высок.
Количество клиентов вернулась к докоронавирусному уровню, но у нас нет всего персонала, который нам нужен, чтобы обслуживать их,
– заявил владелец бизнеса в штате Флорида.
Владелица магазина в Мемфисе сказала, что должна его закрыть пока не найдет желающих в нем работать.
Они пользуются деньгами, которые предоставляет правительство, налоговыми льготами, выплатами по безработице. Они предпочитают принимать эти льготы, а не возвращаться к работе,
– рассказал владелец ресторана в эфире News Channel 3.
Отметим, что власть США поддержала населения во время пандемии. К примеру, в этом году каждый американец с низким доходом получил чек на 1400 долларов. Также предусмотрели значительные льготы безработным.
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