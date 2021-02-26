Стало известно, что в компании McDonald's работает секретный отдел, в котором люди собирают информацию о сотрудниках. Однако не обо всех – следят только за теми, кто требует повышения зарплаты до 15 долларов в час.

Компания подтвердила этот факт, однако назвала подразделение "командой, которая сосредоточена на выявлении любых потенциальных угроз безопасности компании". Журналисты сообщили, что секретное подразделение работает уже несколько лет.

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В коллективе McDonald's появилось целое общественное движение, которое называется "Борьба за 15 долларов". Люди, которые вступают в группу, борются за повышение зарплаты. Именно за ними шпионят.

Что известно о "Борьбу за 15 долларов"

Движение появилось еще в 2012 году. Люди организуют забастовки и протесты в США и других странах.

Сейчас работники получают примерно 7,5 долларов в час, а требуют, чтобы оплату повысили до 15 долларов.

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Протест движения "Борьба за 15 долларов" / Фото fightfor15

Как работает секретное подразделение

Главная работа подразделения:

выясняют стратегию активистов;

узнают, кто вовлечен в движение;

для отслеживания работников мониторят соцсети и фейковые аккаунты.

В компании объяснили, для чего создали секретное подразделение.

Мы обязаны следить за активностью протестов работников, которые могут ставить целью нарушения работы ресторана и безопасность персонала и клиентов,

– обьяснили в McDonald's.

Бывшие сотрудники корпорации назвали такие действия компании просто бессмысленными. Люди решили остаться анонимными, ведь боятся избежать мести со стороны компании за свою позицию.

"Компания должна работать с сотрудниками и людьми, которые управляют бизнесом, а не строить разведывательную программу, направленную на отчет о тех самых людей", – высказался один из бывших сотрудников.