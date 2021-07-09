McDonald's расширяет новую программу поощрения клиентов на всю территорию США после ограниченного тестирования в некоторых регионах. Зарегистрировавшись в программе, можно получить бесплатный ванильный рожок, чизбургер, МакЧикен или хашбраун после первого заказа.

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Обновленные условия программы лояльности

Программа My McDonald's Reward заменит предыдущую программу лояльности My McCafe Rewards. Клиенты, у которых уже были баллы, смогут их сохранить. Чтобы начать накапливать баллы и использовать бесплатные продукты, клиентам необходимо загрузить приложение McDonald's и завести учетную запись, что также позволить получить награду в виде бесплатной картофеля фри.

При использовании программы для заказа еды или сканирования в магазине за покупки начисляются баллы, которые можно обменять на бесплатные блюда из меню. Каждый потраченный доллар равен 100 баллам. Как только клиенты набирают 1500 баллов (сумма покупок составляет около 15 долларов), они получают право обменять их на бесплатное блюдо.

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Пожизненный запас картофеля фри от McDonald's

Оператор заведений быстрого питания объявил, что 13 июля в США будет проводиться раздача бесплатной картофеля фри клиентам по новой программе вознаграждений, а некоторые даже получат пожизненный запас картофеля фри.

Промопостер MyMcDonaldsFanContest / Фото McDonald's

Для того чтобы стать счастливым обладателем "вечной картошки фри" – начиная с 13 июля, надо в твиттер отметить аккаунт McDonald's и использовать хэштег #MyMcDonaldsFanContest. Кроме этого надо написать в твиттере о том, почему вы являетесь самым преданным поклонником McDonald's, чтобы получить право на участие в конкурсе.