McDonald's расширяет новую программу поощрения клиентов на всю территорию США после ограниченного тестирования в некоторых регионах. Зарегистрировавшись в программе, можно получить бесплатный ванильный рожок, чизбургер, МакЧикен или хашбраун после первого заказа.
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Обновленные условия программы лояльности
Программа My McDonald's Reward заменит предыдущую программу лояльности My McCafe Rewards. Клиенты, у которых уже были баллы, смогут их сохранить. Чтобы начать накапливать баллы и использовать бесплатные продукты, клиентам необходимо загрузить приложение McDonald's и завести учетную запись, что также позволить получить награду в виде бесплатной картофеля фри.
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Пожизненный запас картофеля фри от McDonald's
Оператор заведений быстрого питания объявил, что 13 июля в США будет проводиться раздача бесплатной картофеля фри клиентам по новой программе вознаграждений, а некоторые даже получат пожизненный запас картофеля фри.
Промопостер MyMcDonaldsFanContest / Фото McDonald's
Для того чтобы стать счастливым обладателем "вечной картошки фри" – начиная с 13 июля, надо в твиттер отметить аккаунт McDonald's и использовать хэштег #MyMcDonaldsFanContest. Кроме этого надо написать в твиттере о том, почему вы являетесь самым преданным поклонником McDonald's, чтобы получить право на участие в конкурсе.
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