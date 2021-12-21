МАУ обновила финансовую стратегию: что изменится в работе авиаперевозчика в 2022 году

Авиакомпания МАУ решила сменить финансовую стратегию на 2022 год. Ожидается, что благодаря этому динамика перевозок вырастет почти на 36% по сравнению с 2021 годом.

В планах компании увеличение пассажиропотока на 34% – до 4,3 миллионов человек в год. При этом количество рейсов должно возрасти на 30% – до 37 тысяч совершенных перелетов.

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Новая стратегия МАУ

О нововведениях говорится в предложенной менеджментом МАУ финансовой стратегии. Соответствующие показатели заложены в бюджете компании на 2022 год, который недавно утвердил наблюдательный совет.

Согласно ей, руководство компании снизит чартерные программы на 34%, при этом увеличит динамику авиаперевозок на 36% по сравнению с 2021 годом.

В бюджет заложено, что 2022 год станет годом расширения флота МАУ после вынужденного сокращения в 2020 – 2021 годах, а также возвращения в его состав дальнемагистральных самолетов типа Boeing-777,

– сообщил СЕО МАУ Евгений Дыхне.

Представитель компании добавил, что наблюдательный совет утвердил возобновление дальнемагистральных рейсов:

Нью-Йорк;

Торонто;

Дели.

Кроме того, по словам Дыхне, МАУ готовится возобновить работу хаба в аэропорту "Борисполь" с тремя волнами разлета. В целом, перезапуск сети компании должен составлять 60% от показателя докризисного 2019 года.

Добавим, что в настоящее время флот МАУ насчитывает 25 самолетов, а за три квартала 2021 года компания выполнила больше чартерных рейсов, чем в доковидном 2019 году, сократив регулярные авиаперевозки.