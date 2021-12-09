Сейчас у компании многомиллиардные долги перед госструктурами. От банкротства компанию могут спасти: национализация, стабилизационный кредит или прощение долгов.

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Однако глава наблюдательного совета и совладелец МАУ Арон Майберг не считает, что государство станет лучшим менеджером, чем частный бизнес. Он отмечает, что в настоящее время этот вопрос не обсуждается серьезно.

Не знаю, в голове какого архитектора эта история возникла… Я этого не понимаю и считаю это извращением. Национализация не может преуспеть,

– сказал Майберг.

Акционер добавил, что обычно все национализации заканчиваются судебными процессами. И не всегда то, что государство берет под контроль, заканчивается хорошо. Несмотря на это, Майберг признает, что компания нуждается в финансовой поддержке. По его словам, сначала нужно понять, что пошло не так: если компания "смертельно больна" – нет смысла ее спасать, а если финансовые сложности можно решить – то национализация не нужна.

Обратите внимание! МАУ является дочерней компанией группы "Приват", которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Что известно о трудностях МАУ Пандемия коронавируса оказала большое влияние на компанию: в 2019 году МАУ перевезли 8 миллионов пассажиров, в 2021 году – 2,9 миллиона. Сейчас флот – 24 самолета против 41 в 2019 году. Два года назад в МАУ работало 2642 работника, сейчас – 1447 человек. Кроме того, у компании огромная задолженность перед аэропортом Борисполь и "Украэрорухом".

Национальный авиаперевозчик Украины

В Украине появится новый авиаперевозчик Украинские национальные авиалинии.

В 2022 году он начнет совершать рейсы по 16 направлениям. После этого в 2023 году планируется запустить еще 8.

В бюджет нового перевозчика на 2022 год заложили 96 миллионов евро.

К 2026 году в компании рассчитывают иметь до 20 самолетов. Также в воздушном флоте перевозчика после прохождения сертификации будут 3 типа судов с разной вместимостью пассажиров.