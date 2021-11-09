В Киев Мэй Маск приехала по приглашению бизнес-вумен и основательницы международной платежной системы LEO Алены Шевцовой. 73-летняя Мэй дала интервью в эфире программы "Сніданок з 1+1".

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О чем рассказала Мэй Маск

Мэй Маск, как многодетная мама, рассказала журналистам о секретах воспитания лидерства в детях и о чем она написала собственную книгу.

Мой агент захотел, чтобы я поделилась историей своей жизни и уроками, которые я из нее вынесла. Даже мои дети сказали: "Ты должна рассказать о борьбе, потому что женщинам это необходимо!" И книга именно об этом – как важно не сдаваться. Когда у женщины есть план, то она выйдет из любой ситуации,

– подчеркнула Мэй Маск в интервью.

Мэй Маск приехала в Украину: смотрите видеосюжет "Сніданок з 1+1"

Что известно о Мэй Маск

Мэй Маск – канадско-южноафриканская модель, мать троих детей:

Илона Маска;

Кимбала Маска;

Тоски Маск.

73-летняя женщина является лицензированным диетологом и известным мировым спикером. Она часто появляется на обложках модных журналов, включая Vanity Fair, Vogue, Cosmopolitan, Marie Claire и другие. Недавно в свет вышла ее книга "Женщина, которая имеет план", в которой она рассказала о собственном пути к успеху.