Оптимизм относительно компании

При обсуждении прибыли Tesla за первый квартал Маск сделал несколько смелых заявлений. В частности, поделился оптимистичными прогнозами.

Интересно Такого не было за время существования, – Маск сказал, что в Tesla является "безумные трудности"

"Скорее всего, модель Y станет самым продаваемым автомобилем или грузовиком любого вида в мире в 2022 году", – заверил тогда Маск.

Он также предсказал далекое будущее компании.

В долгосрочной перспективе люди будут думать о Tesla так же, как о компаниях по робототехнике с искусственным интеллектом,

– сказал он.

Эксперты отметили, что широкозорий взгляд на будущее является чертой, которую следует моделировать в расчетных дозах. Как сотрудники, так и клиенты получают выгоду от оптимистичных лидеров – даже если это "розовость" может показаться слишком амбициозной с самого начала.

В Tesla воспринимают Маска по-разному

Нынешние и бывшие сотрудники Tesla показали, что оптимизм и целеустремленность Маска являются ключевыми элементами того, что делает работу в компании столь значимой.

С одной стороны, работники говорили, что Маск иногда может быть чрезмерным .

С другой стороны, они отметили, что оптимизм помогает людям раскрыть свой потенциал и предлагает элегантные решения сложных проблем.

"Tesla – это рай для инженеров, где карандаш буквально никогда не падает", – сказал один из бывших инженеров компании.

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Оптимизм часто мешал бизнесмену

Определенные элементы оптимизма Маску, безусловно, мешали. Генеральному директору неоднократно приходилось признавать, что он говорил нереальные сроки доставки автомобилей Tesla.

Например, во время ежегодного собрания акционеров компании в 2018 году Маск сказал, что у него есть проблема со временем.

Это то, что я пытаюсь улучшить,

– заверил Маск.

Он сказал, что его чувство оптимизма является источником излишнего.

Черта часто мешает руководителям

Оптимизм – это хорошо известная черта, которая мешает руководителям видеть риски. В то же время их легко видят работники низшего уровня.