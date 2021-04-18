Маск за неделю внезапно разбогател почти на 13 миллиардов долларов: его обогнал Арно
Генеральный директор Tesla Илон Маск увеличил свое состояние на 12,8 миллиардов долларов. Ему удалось это сделать всего лиш за неделю.
Источник:Forbes
Такой успех достался миллиардеру благодаря акциям Tesla, которые подорожали за пять дней на 9,3%. Сейчас капитал Маска оценивается в 179,7 миллиарда долларов.
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Акции Tesla закончили неделю торгов на уровне почти 740 долларов.
Почему акции подорожали
Это внезапно случилось после того, как аналитики увеличили прогноз стоимости акций более чем вдвое. Они говорили, что цена достигнет 1071 доллар за акцию. Стоит отметить, что тогда акция стоила всего 419 долларов.
По словам аналитиков, Tesla на рынке возобновляемой энергетики имеет такой потенциал, как Apple в потребительской электронике.
Бернар Арно обогнал Маска
Владелец Louis Vuitton Бернар Арно также поразил успехом. Он за неделю увеличил свое состояние на 1 миллиардов долларов, чем обогнал Илона Маска. Арно лидирует по приросту капитала за неделю среди мировых миллиардеров.
Бернар Арно / Фото primenewsgeorgia
Акции его бизнеса выросли на 7,8% – это рекорд. Инвесторы прогнозируют им высокие продажи.
С такими результатами и Маск, и Арно стали главными бенефициарами рекордного роста рынков. Они уже четвертую неделю подряд обновили рекорд.
Кто еще увеличил свое состояние
- Джефф Безос увеличил свое состояние за неделю на 1,4 миллиарда долларов. Сейчас его капитал оценивается в 197,8 миллиарда долларов.
- На 4,6 миллиарда долларов выросло состояние соучредителя Oracle Ларри Эллисона. Теперь у него – 104,6 миллиарда долларов.
- Также соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин увеличили свое состояние.
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