Илон Маск сказал инвесторам, что Tesla имеет огромные трудности. Все потому, что автопроизводитель вынужден учитывать многочисленные проблемы цепи поставок в 2021 году.

Он рассказал, что трудности были именно во время последнего квартала. Глобальный дефицит полупроводниковых чипов всколыхнул автомобильную промышленность, а потому не обошел и Tesla.

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Также упомянул о задержке портов, которые повлияли на производственные цели.

"У нас были некоторые сложные вызовы в цепи поставок, которые мы когда-либо переживали за время существования Tesla", – сказал Маск.

Он также отметил, что компания имела проблемы с масштабированием производства в Китае из-за пандемии, поскольку ограничения COVID-19 в стране усложнили привлечение инженеров к заводам Tesla.

Задержки портов и глобальная нехватка контейнерных судов также повлияли на производственные поставки Tesla в США.

Мы продолжаем работать над нестабильностью мирового цепи поставок, особенно вокруг полупроводников и портовых мощностей,

– добавил главный финансовый директор Tesla Зак Киркхорн.

Вопреки всему в Tesla был прибыльный квартал. Представители объявили, что продали наибольшее количество автомобилей за всю историю. В течение первых 3 месяцев 2021 года компания поставила 184 877 транспортных средств – количество, которое обусловлено большим спросом на электромобили в Китае.

Что известно о дефиците чипов