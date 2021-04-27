Такого не было за время существования, – Маск сказал, что в Tesla есть "безумные трудности"
Илон Маск сказал инвесторам, что Tesla имеет огромные трудности. Все потому, что автопроизводитель вынужден учитывать многочисленные проблемы цепи поставок в 2021 году.
Источник:Business Insider
Он рассказал, что трудности были именно во время последнего квартала. Глобальный дефицит полупроводниковых чипов всколыхнул автомобильную промышленность, а потому не обошел и Tesla.
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Также упомянул о задержке портов, которые повлияли на производственные цели.
"У нас были некоторые сложные вызовы в цепи поставок, которые мы когда-либо переживали за время существования Tesla", – сказал Маск.
Он также отметил, что компания имела проблемы с масштабированием производства в Китае из-за пандемии, поскольку ограничения COVID-19 в стране усложнили привлечение инженеров к заводам Tesla.
Задержки портов и глобальная нехватка контейнерных судов также повлияли на производственные поставки Tesla в США.
Мы продолжаем работать над нестабильностью мирового цепи поставок, особенно вокруг полупроводников и портовых мощностей,
– добавил главный финансовый директор Tesla Зак Киркхорн.
Вопреки всему в Tesla был прибыльный квартал. Представители объявили, что продали наибольшее количество автомобилей за всю историю. В течение первых 3 месяцев 2021 года компания поставила 184 877 транспортных средств – количество, которое обусловлено большим спросом на электромобили в Китае.
Что известно о дефиците чипов
- Еще в феврале Tesla ненадолго остановила производство своей модели на автосборочном заводе в Калифорнии. Объясняли решения именно проблемами с цепями поставок.
- Глобальный дефицит полупроводников вызвал хаос для технических и автомобильных компаний. По данным Bloomberg, из-за дефицита микросхем автомобильные компании могут потерять до 61 миллиардов долларов дохода.
- С тех пор многие автопроизводители были вынуждены закрыть производственные заводы. Они определили приоритетные модели автомобилей, которые являются наиболее выгодными для компании.
- Ранее Nike, Costco, Toyota, Honda и Samsung заявляли, что проблемы с цепями поставок наносят ущерб бизнесу.
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