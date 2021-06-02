Маск дважды нарушил закон сообщениями в твиттере

В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила компании Tesla, что ее генеральный директор Илон Маск дважды нарушил законодательство США. Речь идет о нарушении постановления суда, которе требует от юристов компании предварительного одобрения сообщений Илона Маска в твиттере.

Илона Маска обвиняли в мошенничестве

В 2018 году Маск и Tesla заключили соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, по урегулированию обвинений в том, что Маск совершал мошеннические действия сообщениями в соцсетях. Тогда Илона Маска обвинили в том, что его сообщение в твиттер о получении финансирования для приватизации Tesla не отвечало действительности, поскольку финансирование Маску не предоставили. В рамках этого соглашения Илон Маск и Tesla выплатили по 20 миллионов долларов и договорились о том, что юристы Tesla будут заранее проверять сообщения Илона Маска в социальных сетях.

К теме Никаких шансов мошенникам: как защититься от действий злоумышленников

Однако Маск и в дальнейшем нарушает законы

Однако, по данным The Journal, в 2019 и 2020 годах Комиссия по ценным бумагам и биржам США направила Tesla письма, в которых сообщила компании, что два твита Маска – об уровне производства солнечных крыш и цену акций компании – нарушили решение суда.

Tesla ответила агентству, что эти два твита были "исключительно желанием" и "личным мнением" Илона Маска, и именно поэтому не требовали предварительного одобрения.

Несмотря на неоднократные отказы Илона Маска предоставить Tesla для предварительного одобрения его закрытые письменные сообщения в твиттер, мы очень обеспокоены неоднократными заявлениями Tesla об отсутствии нарушений политики и ссылки на то, что это исключения из правил,

– говорится в письме Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Компания Tesla не отреагировала на просьбу СМИ прокомментировать эту историю.

Почему сообщения Илона Маска в твиттере под контролем

Надзор Tesla за твитами Маска неоднократно привлекал внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Комиссия обвинила Tesla в нарушении судебного решения еще в феврале 2019 года. Тогда речь шла об обещании Tesla построить 500 000 автомобилей до конца года, в результате чего суд обязал обе стороны договориться о том, какие темы требуют предварительного одобрения.

Сообщения Илона Маска в твиттер вводят в заблуждение / Фото Elespanol

Также резонанс вызвали случаи неповиновения Илона Маска регулирующим органам, в частности по восстановлению работы склада в Калифорнии в нарушение местных распоряжений о блокировании в связи с пандемией, споры с Национальным советом по безопасности на транспорте по поводу смертельной аварии с участием автомобиля Tesla и нарушение правил безопасности на производстве на гигафабрике Tesla в Неваде.