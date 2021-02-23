Миллиардеры со всего мира могут легко приобрести остров, на который полетят на собственном самолете. Однако они экономят на путешествиях, еде, и одежде. В частности, так делает Илон Маск, Марк Цукерберг и Билл Гейтс.

Билл Гейтс

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал свои секреты успеха. Он отметил, что не любит тратить много денег на одежду или украшения.

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Гейтс – один из первых мужчин Кремниевой долины, который воплотил в жизнь новый образ миллионера без дорогих брендов и аксессуаров. Когда говорится об одежде, очевидно, что Гейтс не вкладывает в нее много заработанного. Он, как правило, выбирает простые свитера, классические рубашки и наряд, который точно не выглядит так, словно он приобрел его в брендовых магазинах.

Что касается украшений, то Билл Гейтс, в отличие от некоторых миллиардеров, не носит дорогих часов, которые мгновенно становятся темой для обсуждения. Вместо вкладывать свои деньги в Rolex – он предпочитает бюджетные часы Casio.

Исключение касательно дорогих украшений и одежды Гейтс делает в одном случае – когда речь идет о подарках для его жены Мелинды.



Билл Гейтс экономит на одежде и украшениях / Фото enbursa

Илон Маск

Илон Маск, основатель американской компании электромобилей Tesla, в январе 2021 стал самым богатым человеком мира после того, как акции его компании выросли в цене. Впрочем, Маск не "навешивает" на себя бренды с дорогими ценниками, наоборот – он проводит эксперименты по экономии.

Однажды Маск жил на 1 доллар в день, чтобы проверить, можно ли прожить в Америке, не имея ничего. Месяц Илон питался одними апельсинами, хот-догами и зеленой пастой. После этого он сделал интересный вывод – если зарабатывать 30 долларов и жить на 1 доллар в день, то можно неплохо накопить.



Илон Маск жил на 1 доллар в день / Фото gizmodo

Марк Цукерберг

Игнорирует дорогую одежду и аксессуары и основатель социальной сети Фейсбук. Марк Цукерберг не изменяет своей серой футболке и обычным джинсам даже на официальных встречах.

Он считает, что тратить мысли на то, где позавтракать и что надеть – лишнее, ведь это время можно использовать более рационально. К примеру, на реализацию идей, которые впоследствии принесут деньги.



Марк Цукерберг не изменяет серой футболке и джинсам / Фото

Амансио Ортега

Амансио Ортега – владелец знаменитых текстильных брендов. Его компании принадлежит 5 тысяч магазинов в 77 странах мира. Его состояние достигло почти 74,5 миллиарда долларов. И хотя предприниматель одевает полмира, однако сам на одежду много не тратит.

В гардеробе Амансио преобладают простые рубашки и брюки. Обедать миллиардер любит не в дорогих ресторанах, а в кафетерии вместе со своими подчиненными.



Амансио Ортега – владелец сети магазинов ZARA / Фото cadenaser

Чарльз Фини

Еще один миллиардер, который разрушает стереотипы о богатой жизни – Чарльз Фини, которому сейчас 89 лет. Он является соучредителем розничной сети магазинов в аэропортах Duty Free.

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Он накопил миллиарды, живя с бережливостью монаха. Дорогая одежда и аксессуары – это то, на что он не тратился никогда. В то же время он считает, что не стоит ждать смерти, чтобы отдать свои капиталы. Основанный им благотворительный фонд вложил в различные сферы, по общим данным, примерно 6,2 миллиарда долларов США. Основными сферами благотворительности были:

наука

здравоохранение;

образование;

содержание домов престарелых.

В конце 2020 года Чак Фини лишился статуса миллиардера, ведь раздал все свое состояние на благотворительность. Билл Гейтс сказал, что Фини – крупнейший образец для подражания в том, как следует делать добро при жизни.



Чарльз Фини раздал свое состояние на благотворительность / Фото dailymail

Поэтому, быть миллиардером – это не про дорогую брендовую одежду, драгоценные украшения и прочие глупости. Быть миллиардером – это иметь сдержанный стиль, уметь экономить и знать, во что вкладывать накопленное.