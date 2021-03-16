Гонки миллиардеров: Маск, Цукерберг или Безос – кто заработал больше всего во время пандемии
Марк Цукерберг, Джефф Безос, Илон Маск и другие миллиардеры за время пандемии заработали более 360 миллиардов долларов. Кто обогатился больше всех, читайте на Бизнес 24.
Источник:Business Insider
Для многих пандемия стала кризисом, но не для самых богатых миллиардеров Америки.
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Джефф Безос
Несмотря на то, что Маск уже несколько раз сунул Джефф Безос, он все еще считается самым богатым человеком в мире. В 2020 году он обогатился на 58 миллиардов долларов. Все благодаря его компании Amazon, спрос на чьи товары стремительно вырос во время пандемии.
Безос продолжает зарабатывать миллиарды благодаря Amazon / Getty Images
Кроме того, компания предлагает услуги облачных вычислений, которые также набрали популярности из-за перехода на модель удаленной работы.
Илон Маск
Никому так не способствовала пандемия как основателю SpaceX и Tesla Илону Маску. Он увеличил свое состояние на 118 миллиардов долларов. И это неудивительно, ведь в прошлом году акции его компании выросли на 547%.
Маск конкурирует с Джеффом Безосом за первое место / Getty Images
Марк Цукерберг, Ларри Пейдж и другие богачи
Марк Цукерберг, основатель Facebook, достиг уровня в более 100 миллиардов долларов, увеличив свое состояние на 29 миллиардов. Компания выиграла от оживления интернет-маркетинга и увеличению спроса на средства коммуникации.
С тех же причин разбогатели и соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин – на 33 и 32 миллиарда долларов соответственно.
Рыночная капитализация Apple в прошлом году превысила отметку в 2 триллиона долларов, благодаря чему ее генеральный директор Тим Кук, стал миллиардером.
Исполнительный председатель и технический директор Oracle Ларри Эллисон за последний год увеличил собственный капитал с 59 до 90,3 миллиарда долларов.
Собственный капитал Майкла Делла, генеральный директор Dell Technologies, вырос с 22,9 до 44,4 миллиарда долларов за тот же период времени.
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