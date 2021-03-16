Марк Цукерберг, Джефф Безос, Илон Маск и другие миллиардеры за время пандемии заработали более 360 миллиардов долларов. Кто обогатился больше всех, читайте на Бизнес 24.

Для многих пандемия стала кризисом, но не для самых богатых миллиардеров Америки.

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Джефф Безос

Несмотря на то, что Маск уже несколько раз сунул Джефф Безос, он все еще считается самым богатым человеком в мире. В 2020 году он обогатился на 58 миллиардов долларов. Все благодаря его компании Amazon, спрос на чьи товары стремительно вырос во время пандемии.



Безос продолжает зарабатывать миллиарды благодаря Amazon / Getty Images

Кроме того, компания предлагает услуги облачных вычислений, которые также набрали популярности из-за перехода на модель удаленной работы.

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Илон Маск

Никому так не способствовала пандемия как основателю SpaceX и Tesla Илону Маску. Он увеличил свое состояние на 118 миллиардов долларов. И это неудивительно, ведь в прошлом году акции его компании выросли на 547%.



Маск конкурирует с Джеффом Безосом за первое место / Getty Images

Марк Цукерберг, Ларри Пейдж и другие богачи

Марк Цукерберг, основатель Facebook, достиг уровня в более 100 миллиардов долларов, увеличив свое состояние на 29 миллиардов. Компания выиграла от оживления интернет-маркетинга и увеличению спроса на средства коммуникации.

С тех же причин разбогатели и соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин – на 33 и 32 миллиарда долларов соответственно.

Рыночная капитализация Apple в прошлом году превысила отметку в 2 триллиона долларов, благодаря чему ее генеральный директор Тим Кук, стал миллиардером.

Исполнительный председатель и технический директор Oracle Ларри Эллисон за последний год увеличил собственный капитал с 59 до 90,3 миллиарда долларов.

Собственный капитал Майкла Делла, генеральный директор Dell Technologies, вырос с 22,9 до 44,4 миллиарда долларов за тот же период времени.

Значительный рост доходов миллиардеров резко контрастирует с экономическими потерями, с которыми сталкиваются миллионы граждан, и ростом уровня безработицы. Пандемия лишь усугубила разрыв между богатыми и бедными, который и так был на высоком уровне.