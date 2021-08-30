Илон Маск, Джефф Безос и Samsung против Nvidia: существует угроза глобального конфликта

Американский производитель графических процессоров Nvidia попал под жесткую критику за планы поглощения британского разработчика процессоров для мобильных телефонов и планшетов ARM. Против сделки выступило ряд компаний и богатейших людей мира, в том числе Tesla Илона Маска и Amazon Джеффа Безоса.

Регулятор по антимонопольным делам, Федеральная торговая комиссия США, начала расследование сделки еще в начале этого года. А через несколько недель ожидается обнародование его результатов, которые будут иметь значительное влияние на мировой рынок технологий.

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ARM Ltd – британская компания, один из крупнейших разработчиков и лицензиаров архитектуры RISC-процессоров, ориентированных на использование в портативных и мобильных устройствах.

Угроза глобального конфликта в мире технологий

Поглощение ARM компанией Nvidia стало предметом антимонопольного расследования и в Великобритании. В августе 2021 года британское Управление по вопросам конкуренции и рынков предупредило о том, что указанное соглашение вызывает "значительные опасения". По мнению британского регулятора рынков Nvidia может ограничить доступ к интеллектуальной собственности ARM, ведь компания из Кембриджа не производит процессоры, а только продает лицензии на свои технологии.

Офис ARM в Кембридже / Фото Archdaily

Критики соглашения отмечают, что слияние ведущего поставщика графических чипов Nvidia и ведущего разработчика мобильных процессоров ARM, не только нарушит нейтралитет в этих сферах, но и приведет к повышению цен. По мнению противников слияния, в результате доминирования одной компании в этих двух сферах, конечные пользователи могут получить менее качественную продукцию по значительно более высоким ценам.

Гиганты финтех сектора против этого соглашения Nvidia

По данным СМИ, компания Tesla Илона Маска присоединилась к когорте противников поглощения британского разработчика чипов американским конкурентом за 40 миллиардов долларов. Известно, что гигант электронной коммерции Amazon и производитель смартфонов Samsung также обратились к властям США с ходатайством не допустить заключения этого соглашения.

Что пугает Tesla, Samsung и Amazon в этой сделке

Компания ARM считается стратегическим игроком в секторе лицензирования технологии микрочипов, которая используется в миллиардах процессоров смартфонов и других мобильных устройств.

По мнению финансово-технологических гигантов, поглощение ARM со стороны Nvidia приведет к глобальной потери конкурентоспособности в технологической сфере. А монопольное доминирование одной компании может привести к ограничению инноваций в частности в сфере интернета вещей и автономных транспортных средств.

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Например, Tesla использует процессоры на базе ARM, изготовленные компанией Samsung в собственных электромобилях, в частности, в системах автономного управления автомобилями.

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Вопрос потенциального подорожания стоимости чипов держит в напряжении крупнейшие технологические компании мира. Ведь лицензии, предоставленные ARM, используются, в том числе компаниями Intel, AMD, Qualcomm, Apple, Microsoft, Samsung и Amazon.