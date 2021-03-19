10 самых богатых бизнесменов мира за день потеряли более чем 23 миллиарда долларов. Лидером этого антирейтинга стал Илон Маск.

Состояние генерального директора Tesla сократилось на 9,9 миллиарда долларов за последние 24 часа, поскольку акции компании просели на 6,9%. Маск снова занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира.

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Резкое падение

Второе место в рейтинге вернул себе один з богатейших бизнесменов Европы и владелец компании Louis Vuitton Бернар Арно с состоянием 162,6 миллиарда долларов. За минувшие сутки он потерял 0,5 миллиарда долларов США.

Самый богатый человек мира и владелец Amazon Джефф Безос все еще остается на вершине топа, однако его потери за сутки оценивают в 5,7 миллиарда долларов. Сейчас на его счету 178,1 миллиарда долларов. Акции американского интернет-сервиса упали на 3,44%.

Один из основателей Google Ларри Пейдж обеднел на 2,3 миллиарда долларов, тогда как Сергей Брин - на 2,2 миллиарда долларов США. Их капитал оценивают в 88,6 и 86 миллиарда соответственно.

Интересно, что Пейдж уступил 7-ю ступеньку рейтинга основателю компании Oracle Ларри Эллисону. Добавим, что для Эллисона минувшие сутки на рынке акций также не прошли без потерь. Его состояние сократилось на 0,17, в 90,2 миллиарда долларов .

Глава Facebook Марк Цукерберг обеднел на 1,9 миллиарда долларов, и теперь его состояние составляет 101,7 миллиарда долларов.

Рынок акций \ Фото Unsplash

Почему так произошло

Причиной такого резкого падения стоимости акций топовых компаний мира стала распродажа 10-летних государственных облигаций США, доходность которых впервые с января 2020 достигла отметки в 1,7%.

Эксперты WSJ заявили, что инвесторов обеспокоил прогноз Федеральной резервной системы, согласно которому экономический рост и инфляция выросли на 1,9 триллиона долларов за новый пакет государственной поддержки.

Инвесторы решили вложить средства в организации, которые в будущем выиграют от экономического подъема:

банки,

авиакомпании,

энергетические компании.

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В связи с этим они продали дорогие акции техкомпаний. Добавим, что рынок энергетики в четверг просел на 7% из-за снижения цен на нефть. Впервые с февраля цена нефти опустилась ниже 62 долларов за баррель.