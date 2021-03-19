Маск, Безос и Цукерберг: богатейшие люди мира за сутки потеряли 23 миллиарда долларов
10 самых богатых бизнесменов мира за день потеряли более чем 23 миллиарда долларов. Лидером этого антирейтинга стал Илон Маск.
Источник:Forbes
Состояние генерального директора Tesla сократилось на 9,9 миллиарда долларов за последние 24 часа, поскольку акции компании просели на 6,9%. Маск снова занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира.
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Резкое падение
Второе место в рейтинге вернул себе один з богатейших бизнесменов Европы и владелец компании Louis Vuitton Бернар Арно с состоянием 162,6 миллиарда долларов. За минувшие сутки он потерял 0,5 миллиарда долларов США.
Самый богатый человек мира и владелец Amazon Джефф Безос все еще остается на вершине топа, однако его потери за сутки оценивают в 5,7 миллиарда долларов. Сейчас на его счету 178,1 миллиарда долларов. Акции американского интернет-сервиса упали на 3,44%.
Интересно, что Пейдж уступил 7-ю ступеньку рейтинга основателю компании Oracle Ларри Эллисону. Добавим, что для Эллисона минувшие сутки на рынке акций также не прошли без потерь. Его состояние сократилось на 0,17, в 90,2 миллиарда долларов.
Глава Facebook Марк Цукерберг обеднел на 1,9 миллиарда долларов, и теперь его состояние составляет 101,7 миллиарда долларов.
Рынок акций \ Фото Unsplash
Почему так произошло
Причиной такого резкого падения стоимости акций топовых компаний мира стала распродажа 10-летних государственных облигаций США, доходность которых впервые с января 2020 достигла отметки в 1,7%.
Инвесторы решили вложить средства в организации, которые в будущем выиграют от экономического подъема:
- банки,
- авиакомпании,
- энергетические компании.
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Автор: Вита Свирневская
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