Количество заказов услуг Uber в марте 2021 года было самым высоким в истории компании. Все потому, что большинство стран уже начинают побеждать пандемию COVID-19. Карантин ослабляют, а люди чаще путешествуют.

В понедельник Uber обнародовал рекордные бронирования за март 2021 года, что вызвано оживлением путешествий, поскольку ограничения пандемии во всем мире медленно начинают отходить.

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В 2020 году Uber потеряла почти 6,8 миллиарда долларов. В то же время уже в 2021 году каждый месяц спрос растет. Поэтому в марте 2021 года количество заказов выросло на 9% по сравнению с предыдущим месяцем – февралем. В компании отметили, что достигли наивысшего уровня в истории компании.

Uber считает, что до конца 2021 года может выйти на прибыльный уровень по показателю скорректированной основы EBITDA.

Очень большой спрос зафиксировали в США, связывают это с высокими темпами вакцинации.

Поскольку уровень вакцинации растет в Соединенных Штатах, мы наблюдаем, что потребительский спрос на мобильность восстанавливается быстрее, чем наличие водителей,

– отметили в компании.

Акции Uber подорожали после новости о рекордном спросе, поднявшись на 4%.

Дефицит водителей

Потребность в услугах частных поездок также создает потенциальный дефицит водителей.

Компания Uber объявила, что планирует потратить 250 миллионов долларов на поощрение и гарантии для водителей. Этот шаг является частью усилий, чтобы вернуть больше водителей к работе из-за нехватки, вызванной пандемией COVID-19.

В 2020 году многие водители перестали ездить, поскольку они не могли рассчитывать на получение достаточного количества поездок, чтобы сделать это достойным своего времени,

– отметил руководитель бизнеса в США и Канаде Деннис Синелли.

Он добавил, что в 2021 году больше людей просят поездки, чем есть водителей, которые могут предоставить эти услуги.

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