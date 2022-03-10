Mars, которому принадлежат батончики Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's и другие бренды, остановила все инвестиции в Россию.

К теме Metro, Nestle и Mars: черный список компаний, продолжающих работать в России

Мы поражены происходящим в Украине и стремимся оказать нашим смелым украинским партнерам необходимую поддержку. Их безопасность является нашим абсолютным приоритетом, и команда Mars Associates усердно работает над тем, чтобы предоставить убежище, финансовую безопасность и помощь,

– говорится в сообщении от Mars.

Sony приостановила все поставки программного обеспечения и аппаратного обеспечения по всей России. Компания также приостановит поставки в страну новой гоночной игры Gran Turismo 7.

Производитель модной одежды Hugo Boss объявил о прекращении всех продаж в России как в магазинах, так и в интернете. При этом работникам на данный момент будет предоставлена ​​финансовая поддержка.

Информационная война продолжается

Напомним, что в МИД назвали крупнейшие компании, которые пока остаются на российском рынке. Их призвали полностью прекратить деятельность в России. Если они это не сделают, то МИД просит потребителей со всего мира бойкотировать такие компании и их продукты.



Оставшиеся работать в России компании по состоянию на 9 марта / Инфографика Ukraine Crisis media centre

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Китай снизил поставки своих смартфонов в Россию: смотрите видео